Fútbol en Centroamérica: castigan a un árbitro por no sacar tarjeta roja

El arbitraje es motivo de controversia, pero también de sanciones en el fútbol de El Salvador.

El arbitraje no solo es tema recurrente de conversación en el fútbol de Costa Rica, sino que la polémica también está presente en los demás países de Centroamérica y otras latitudes.

La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) emitió un comunicado oficial en el que anuncia una sanción para el árbitro César Nolasco.

“La Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) tomó la decisión de sancionar con una suspensión de dos partidos al árbitro central César Nolasco, quien estuvo a cargo de pitar en el partido Fuerte San Francisco vs. Isidro Metapán el pasado 1.° de marzo de 2026″, se lee en el pronunciamiento.

Ahí mismo se detalla que “el motivo de la suspensión es por haber omitido una tarjeta roja clara (conducta violenta) de un jugador de Isidro Metapán sobre un jugador del Fuerte San Francisco”.

Según detalla un artículo publicado por El Gráfico de El Salvador, pl partido en cuestión se disputó el domingo 1.° de marzo, cuando Fuerte San Francisco cayó 1-2 ante Isidro Metapán y “queda la incógnita si la aplicación de la sanción pudo cambiar el desarrollo del partido”.

La Comisión de Árbitros en el balompié cuscatleco está aplicando mano dura, porque antes de esta sanción a César Nolasco ya había castigado a otro silbatero.

Hace dos semanas, suspendió por dos jornadas al mundialista Iván Barton, tras un error cometido en el encuentro entre Águila y Alianza.

Mientras cumplía esa sanción, la Confederación nombró a Iván Barton para que dirigiera en Estados Unidos el partido entre el Galaxy de Los Ángeles y Sporting San Miguelito, en el juego de vuelta de ese emparejamiento en la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf.