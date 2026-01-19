Fútbol de Costa Rica: así amaneció la tabla posiciones y hay favoritos que se están quedando atrás

Los jugadores del Herediano festejan uno de los goles ante Saprissa en la victoria por 2-0 en la segunda jornada del Torneo Apertura 2026.

Este fin de semana se disputó la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica y la tabla de posiciones ya empieza a mostrar equipos dispuestos a sobresalir y favoritos que se quedan rezagados.

Aunque todavía es muy temprano como para sacar conclusiones definitivas, ya Herediano lanzó un fuerte aviso de sus intenciones, luego de vencer al Saprissa 2-0 el sábado anterior, en el primer duelo entre dos equipos favoritos.

Los morados enfrentan su primera crisis de la campaña, con cuestionamientos hacia el entrenador Vladimir Quesada. Ya hay una brecha de cinco puntos detrás del Team, que cuesta más remontar en una primera fase de solo 18 partidos.

Por su parte, el campeón defensor, Alajuelense, sigue sin ganar y acumula dos empates consecutivos, incluyendo uno en casa.

Los manudos tuvieron un inicio tímido en el partido del domingo ante Pérez Zeledón, aunque llevaron todo el peso ofensivo del segundo tiempo y estuvieron cerca de lograr la victoria.

Sporting inició con dos derrotas consecutivas y complica su situación de cara al descenso. Los ahora griegos están empatados en puntos con San Carlos y Guadalupe y se prevé un ajustado desenlace para ver quién será el futuro inquilino de la Liga de Ascenso.

El inicio del torneo se disputa a todo vapor, así que a mitad de semana se realizará la tercera jornada, entre martes y jueves.

Así está la tabla del Torneo Clausura 2026 luego de la segunda fecha

Así va el Torneo de Clausura 2026 de la Primera División de Costa Rica. (Unafut/Unafut)

La jornada 3

Martes 20 de enero

Herediano vs. Guadalupe, 8 p. m.

Miércoles 21 de enero

San Carlos vs. Puntarenas, 6 p. m.

Cartaginés vs. Alajuelense, 8 p. m.

Jueves 22 de enero

Liberia vs. Pérez Zeledón, 6 p. m.

Sporting vs. Saprissa, 8 p. m.