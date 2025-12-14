Fuerza Pública y Alajuelense se pronuncian sobre pleito en La Doce; vea lo que pasó

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En la Fuerza Pública aseguran que el único problema que se dio en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal ocurrió dentro de La Doce y que se controló muy rápido.

Liga Deportiva Alajuelense le iba ganando 2-0 al Municipal Liberia con anotaciones de Celso Borges y Ronaldo Cisneros, en el partido que acabó 3-0 y en el que los rojinegros amarraron su pase a la final de segunda ronda con un global de 4-1.

Ya los futbolistas se encontraban en camerinos durante el descanso y pocas personas se percataron de que en el entretiempo se presentó un incidente en popular oeste, dentro de La Doce.

¿Qué ocurrió? El perfil “Morados Viajeros” difundió en sus redes sociales un video de un pleito entre integrantes de la barra de la Liga que se volvió viral. Y que puede observarlo a continuación:

Ante una consulta de La Nación, la oficina de prensa de la Fuerza Pública detalló que el reporte del director regional de Alajuela, Allan Obando, indica que efectivamente hubo una intervención policial, cuando se dio un enfrentamiento entre la propia barra de La Doce, en el entretiempo.

“Sin embargo, el tema se solucionó entre los involucrados y entonces no hubo mayor incidente. Se hizo el reporte respectivo, pero no hubo aprehendidos, ni ninguna otra consecuencia sobre este tema”, señaló la Fuerza Pública.

Eso sí, a las tres personas involucradas en este problema las sacaron del estadio.

“Fue la consecuencia más inmediata en el momento del incidente en el cual tuvo actuación la policía. El resto de la jornada transcurrió sin incidentes, tanto dentro como fuera del estadio”, señaló la Fuerza Pública.

Alajuelense también brindó su posición sobre lo ocurrido, al indicar: “Se presentó una situación puntual entre pocos aficionados ubicados en la gradería oeste. Dichosamente fue algo puntual que se resolvió de manera expedita, gracias al operativo de seguridad que actuó de conformidad con el plan establecido previamente”.

¿Podría haber alguna sanción? Dependerá de lo reportado por los comisarios.

