¿Fue penal? Escuche el diálogo entre los árbitros Keylor Herrera y Benjamín Pineda en el clásico

Esta fue una de las acciones polémicas en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Aparte de la jugada más controversial en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense cuando el partido estaba a punto de expirar, la Comisión de Arbitraje también reveló el audio en el penal que se pitó para los morados.

En el video se indica que en el minuto 79 se efectuó la revisión de un posible penal.

La Comisión de Arbitraje detalló que se produce una situación al interior del área de Alajuelense, donde Ariel Rodríguez disputa la posesión del balón con Alexis Gamboa.

“El delantero logra jugar inicialmente el balón y posteriormente recibe una patada imprudente del defensor, configurándose una infracción. Los árbitros de campo no observan con detención estos detalles y deciden que el juego continué”, indicó la Comisión de Arbitraje.

El primer mano a mano entre Hernán Medford y Óscar Ramírez en un clásico estuvo salpicado de polémica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Agrega que es entonces cuando el VAR inicia la revisión protocolar, revisando la posición del atacante morado y descartando el fuera de juego para posteriormente revisar el potencial penal.

“Con evidencia suficiente y objetiva, deciden invitar al árbitro a una revisión en campo por un potencial penal. El árbitro central, luego de la revisión, rectifica su decisión inicial sancionando penal a favor de Saprissa”.

Después de eso, en el audio, Benjamín Pineda le dice a Keylor Herrera que fuera al monitor por posible penal.

El propio Keylor Herrera frente a la pantalla dice: “Lo que tengo es una patada de forma imprudente, a la hora de disputar el balón patea en el tobillo al adversario”. Y Benjamín Pineda lo avala: “Correcto”.