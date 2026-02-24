Comisión de Arbitraje publica audio esperado del VAR en el clásico más polémico (video)

La Comisión de Arbitraje avala las decisiones de Keylor Herrera y el VAR en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Con las palabras que dio Enrique Osses durante la mañana de este martes ya se sabía lo que él pensaba de la acción más polémica en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Pero todavía quedaba pendiente algo: escuchar la voz de Benjamín Pineda en el audio del VAR y conocer con exactitud qué fue lo que vieron los árbitros.

En la explicación de la Comisión de Arbitraje se indica que en el minuto 90+9 se produce un ataque de Alajuelense y dentro del área penal de Saprissa se dan una serie de forcejeos y disputas entre defensas y atacantes.

“Los cuales son observados por los árbitros de campo, quien decide no sancionar ningún tipo de infracción. A partir de ese momento, el VAR inicia una acción protocolar de estas acciones, revisando detalladamente cada una de ellas y ratificando la decisión de los árbitros, de que no existe algún tipo de infracción”, indicó la Comisión de Arbitraje.

En el audio se escucha cuando Benjamín Pineda dice: “Tengo posible mano en ataque y revisamos esta acción, no espérese, sigo en vivo y se tira hacia atrás”.

Octavio Jara comenta que se cae y Pineda dice que revisarán atrás.

El árbitro VAR pidió velocidad normal y comentó que seguía revisando, porque había una sujeción y una camisa estirada (a Guillermo Villalobos) y pidió otra toma para ver qué posibilidades tenía.

“Me parece que sí había una sujeción, pero el jugador no genera un mayor impacto. Esa (toma) es buena. Y la última del guardameta”, indicó Pineda; mientras que Octavio Jara señaló que los dos estaban forcejeando.

“Él se lanza a jugar el balón”, afirmó Benjamín Pineda y emitió el chequeo completado, con lo cual terminó la revisión y casi de inmediato el partido.