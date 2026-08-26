¿Fue penal contra Luis Paradela? La inesperada respuesta de la Comisión de Arbitraje a ‘La Nación’ que indignará a Saprissa

Hernán Medford, técnico de Saprissa, explotó porque el domingo pasado no le señalaron, según él, un penal contra Luis Paradela.

Uno de los momentos que más esperan los aficionados de los equipos es cuando la Comisión de Arbitraje libera los audios de la sala VOR, sobre las jugadas polémicas que se presentan en las diferentes fechas del campeonato.

Este miércoles se dieron a conocer los audios, pero, para sorpresa de quienes aguardaban determinar si Jonathan Chacón, defensa del Inter San Carlos, cometió o no penal contra Luis Javier Paradela, extremo de Saprissa, se quedaron con las ganas.

De parte del arbitraje, nadie dijo nada. No se reveló el audio del VAR, sino únicamente el de la acción de posible expulsión de Dylan Paz, jugador de Alajuelense, contra Jeykel Venegas, extremo de San Carlos.

Luego del partido, en conferencia de prensa, Hernán Medford, técnico de los morados, explotó contra los encargados del VAR por no avisar sobre lo que él calificó como un penal claro contra Paradela.

“Son mala leche”, dijo Medford contra Jesús Montero, encargado del VAR, y Rigo Prendas, asistente del VAR, en el compromiso del domingo pasado entre Inter San Carlos y Saprissa.

La Nación le consultó este miércoles al Departamento de Arbitraje de la Fedefútbol por qué no revelaron el audio del VAR en la acción que tanto molestó a Medford, y esto respondieron:

“Lo que se liberó de audios del VAR por la fecha 5 del campeonato lo dejó listo don Enrique Osses. Habría que preguntarle a él”, fue la respuesta.

El 10 de agosto, la Fedefútbol dio a conocer, por medio de un comunicado de prensa, que Enrique Osses tomó la decisión de renunciar a su puesto para asumir una nueva oportunidad laboral, por lo que estaría en el país hasta finales de este mes.

El martes anterior, este medio contactó a Osses para que se refiriera a las declaraciones de Medford y de Erick Lonis, quien apoyó a Hernán y le dijo al chileno que debería revisar las estadísticas.

“Ya estoy de regreso en México. Mi trabajo en Costa Rica ya terminó el jueves pasado, cuando me despedí de los árbitros. Todo lo mejor”, escribió Enrique Osses vía WhatsApp.

Entonces, ¿fue penal o no contra Luis Paradela? Analistas arbitrales como Pedro Navarro indicaron que sí. Probablemente, la Comisión de Arbitraje tiene una respuesta, pero, según lo que expresaron, el chileno prefirió marcharse del país sin aclarar una de las acciones más polémicas de la fecha 5.

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