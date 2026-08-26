Puro Deporte

¿Fue penal contra Luis Paradela? La inesperada respuesta de la Comisión de Arbitraje a ‘La Nación’ que indignará a Saprissa

Hernán Medford trató de “mala leche” a Jesús Montero y Rigo Prendas por no alertar a Keylor Herrera del supuesto penal

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Recopa 2026, Herediano vs. Saprissa
Hernán Medford, técnico de Saprissa, explotó porque el domingo pasado no le señalaron, según él, un penal contra Luis Paradela. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaEnrique OssesLuis Javier ParadelaComisión de ArbitrajeHernán Medford
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.