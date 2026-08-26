Fedefútbol tiene candidatos de Colombia y México para asumir presidencia de Comisión de Arbitraje

A inicios de julio del 2024, Óscar Ruiz estuvo en el Proyecto Gol, como instructor de FIFA, donde efectuó pruebas prácticas del VAR.

La Federación Costarricense de Fútbol busca presidente para la Comisión de Arbitraje, tras la salida del chileno Enrique Osses.

El 10 de agosto, la Fedefútbol dio a conocer, por medio de un comunicado de prensa, que el director de arbitraje renunció al puesto para asumir una nueva oportunidad laboral, por lo que permanecería en el país hasta finales de este mes.

Osses salió del país el martes. “Ya estoy de regreso en México. Mi trabajo en Costa Rica terminó el jueves pasado, cuando me despedí de los árbitros”, dijo Osses cuando La Nación lo contactó para una entrevista.

Este medio conoce que la Fedefútbol no descarta a un costarricense para el cargo que dejó Osses, pero dos de los principales candidatos son extranjeros.

Se trata del colombiano Óscar Julián Ruiz y el mexicano Miguel Chacón.

Chacón fue coordinador del VAR de la Liga MX (fútbol de México), cargo que dejó en febrero de este año.

El diario Excélsior de México destacó que Miguel Chacón estuvo al frente del VAR durante siete años, periodo en el que encabezó la implementación, consolidación y operación de esta herramienta tecnológica en el fútbol mexicano. Su gestión coincidió con la introducción del sistema de videoarbitraje en la Liga MX, así como con los procesos de capacitación, estandarización de criterios y adaptación del arbitraje a los protocolos internacionales establecidos por la FIFA.

Por su parte, el colombiano Óscar Julián Ruiz, quien dirigió en las Copas del Mundo de 2002, 2006 y 2010, es instructor de la FIFA y recientemente dejó sus funciones como jerarca del arbitraje en la Federación de Fútbol de Egipto.

“En este momento me encuentro en Argentina con temas de la FIFA. Hace 15 años soy instructor de la FIFA y estuve como presidente de la comisión de árbitros de Egipto; ya terminé contrato”, aseguró Óscar Ruiz en conversación telefónica con La Nación.

El colombiano afirmó desconocer si es candidato para presidir la Comisión de Arbitraje del fútbol nacional.

“No tengo ni idea, no sé. Nadie ha hablado conmigo. Esperemos, porque nadie me ha llamado y hasta ahora escucho esa noticia de que en Costa Rica me están considerando”, opinó Ruiz.

Pese a que lo negó, este medio conoce que, junto con el azteca Miguel Chacón, es una fuerte opción para llenar la plaza que dejó Enrique Osses.

Hace dos semanas, Óscar Julián Ruiz le concedió una entrevista a Ángel Alfonso Vizcaya, periodista colombiano que publica sus trabajos en Facebook, en su página El Reportero Vizcaya.

“He estado descansando, después de trabajar un año y tres meses en Egipto como presidente de la comisión de árbitros. Después estuve 50 días en el Mundial 2026. Tengo unas propuestas vigentes en algunos países para seguir con el tema del arbitraje: una en Medio Oriente y otra por acá cerca, pero esperemos a poder evaluar”, dijo Ruiz desde Colombia.

También se contactó vía telefónica al mexicano Miguel Chacón. No contestó las llamadas, pero por WhatsApp expresó: “Como instructor de la FIFA, tenemos algunas restricciones para dar declaraciones a la prensa. Le agradezco su comprensión”.