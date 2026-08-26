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Fedefútbol tiene candidatos de Colombia y México para asumir presidencia de Comisión de Arbitraje

Enrique Osses dejó el cargo y el martes anterior salió del país rumbo a México

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Por Milton Montenegro

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A inicios de julio del 2024, Óscar Ruiz estuvo en el Proyecto Gol, como instructor de FIFA, donde efectuó pruebas prácticas del VAR. (Albert Marín)







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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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