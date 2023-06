Francisco Calvo expone fallos de la Selección Nacional ante Guatemala y promete un cambio

Es evidente que la Selección Nacional de Costa Rica tuvo un mal desempeño frente a Guatemala, al perder 0-1 en un partido donde el equipo lució descoordinado, ayuno de sincronización y con poca capacidad ofensiva.

El partido de preparación antes de la Copa Oro, que comienza el 26 de junio para la Tricolor cuando se enfrente a Panamá, generó más preguntas que respuestas. Por eso, el enfrentamiento contra Ecuador este martes es una oportunidad para mostrar un mejor rendimiento.

Para este encuentro en Filadelfia, en el estadio Subaru Park a las 6 p. m., el equipo costarricense hará cambios en su alineación. Sin embargo, más importante que eso, es corregir los errores que los hicieron ver mal contra los guatemaltecos.

El defensor Francisco Calvo, del equipo Konyaspor de Turquía, enumeró los yerros cometidos frente a los chapines y aseguró que deben replantear algunas situaciones de juego para tener un mejor desempeño. No obstante aclaró, a través de un video proporcionado por la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), que el objetivo del grupo es la Copa Oro.

“En el primer tiempo contra Guatemala nos desequilibramos un poco al presionar. Son aspectos que debemos trabajar y cambiar, porque está claro que no nos vimos bien y tuvimos algunas dificultades”, declaró Calvo.

Vivir con presión

El zaguero, que participó en los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, también habló sobre la debilidad que mostró la Tricolor en el juego colectivo, que en ocasiones parecía impotente ante el control del balón por parte de los chapines.

“Tenemos que ser un poco más profundos con el balón, esa es la realidad. Creo que tuvimos bastante posesión, intentamos triangular y atacar, pero no lo logramos en varias partes del partido, aunque en muchas ocasiones sí lo hicimos y tuvimos posesiones largas en algún momento. Estas son cosas en las que debemos trabajar de cara al partido de este martes, previo al arranque de la Copa Oro”, reiteró Calvo.

Francisco también recordó que hay aspectos que los seguidores de la Sele desconocen y que los jugadores deben resolver a lo interno del grupo.

“Vivimos con presión todos los días por parte de muchas personas, pero debemos seguir adelante. Nadie debe bajar los brazos por un partido perdido. A pesar de la derrota, hay muchas cosas que se ganan y otras que se intentan ocultar. Hay cosas nuevas que intentamos hacer y que funcionarán más adelante”, manifestó Calvo.

“La gente debe entender que estar en la Selección no es fácil, conlleva una responsabilidad adicional. No es lo mismo que estar en cualquier club, nunca es igual. Las expectativas que todos tienen sobre nosotros son diferentes. Nuestra expectativa es ganar la Copa Oro, y trabajaremos para eso. No sé si la gente lo comprende del todo”, comentó Calvo.

Otra de las situaciones que mencionó el defensor es que se está produciendo un cambio generacional, en el que los futbolistas jóvenes deben adaptarse a los entrenamientos y a la idea de juego que el técnico les solicita.

“No puedo hablar sobre cuáles jugadores lo hacen bien o mal en la Selección, pero personalmente me alegra ver a futbolistas nuevos que se destacan, que levantan la mano y dicen: ‘aquí estoy, quiero la pelota, quiero jugar, quiero mostrarme’. Eso es positivo para el fútbol de Costa Rica. Siempre he dicho que estamos atravesando un cambio generacional que no es fácil,”, subrayó Calvo.

“No sé si los aficionados comprenden lo que implica un cambio generacional. Si ven la lista actual de la Selección, la mayoría son jóvenes, y somos menos los que tenemos un poco más de experiencia. La gente debe entender eso. Estar en la Selección no es fácil”, agregó.