Fox One pagará $50.000 a una persona por ver todos los partidos del Mundial: así puede participar

Una persona recibirá $50.000 por ver todos los partidos del Mundial dentro de un cubo transparente en Nueva York.

Fox One anunció una alianza con Indeed para contratar a una persona que verá los 104 partidos de la próxima Copa del Mundo a cambio de $50.000. La empresa describió la propuesta como un “trabajo soñado” para aficionados al fútbol y al entretenimiento deportivo.

El empleo incluye permanecer dentro de una habitación estilo cubo de cristal instalada en Times Square, en Nueva York, mientras miles de personas observan la experiencia en tiempo real.

La iniciativa busca encontrar a un Chief World Cup Watcher, una figura que tendrá como tarea seguir cada segundo del torneo y generar contenido para redes sociales durante toda la competencia.

Según la convocatoria, los candidatos deben demostrar afinidad por el deporte, facilidad para aparecer frente a cámaras y capacidad para crear contenido digital. La empresa también indicó que valora la resistencia física y mental para soportar largas jornadas frente a las transmisiones.

“Necesitarás concentración, resistencia y probablemente una vejiga fuerte”, señala el video promocional.

La campaña destaca que el espacio de trabajo será un cubo transparente ubicado en una de las zonas más transitadas de Estados Unidos. Allí, el seleccionado permanecerá expuesto al público mientras sigue los encuentros mundialistas.

Para participar, las personas deben actualizar su perfil en Indeed y publicar un video en redes sociales utilizando la etiqueta #chiefworldcupwatcher. La compañía afirmó que el proceso de selección avanzará rápidamente una vez se encuentren perfiles compatibles.

La cobertura de Fox Sports incluye contenido exclusivo, programas originales y material detrás de cámaras sobre disciplinas como NFL, MLB, Nascar, fútbol universitario y la Copa del Mundo de la FIFA.