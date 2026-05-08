Puro Deporte

Fox One pagará $50.000 a una persona por ver todos los partidos del Mundial: así puede participar

Una convocatoria en Estados Unidos ofrece $50.000 a la persona que logre ver los 104 partidos del Mundial desde un cubo de vidrio en Times Square. Conozca los requisitos y cómo aplicar

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Por Silvia Ureña Corrales
Una persona recibirá $50.000 por ver todos los partidos del Mundial dentro de un cubo transparente en Nueva York.
Una persona recibirá $50.000 por ver todos los partidos del Mundial dentro de un cubo transparente en Nueva York. ( Generada con IA/ChatGPT)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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