Puro Deporte

Fotógrafa denuncia supuestas ofensas machistas del DT de Mazatlán contra árbitra en partido del Pumas de Keylor Navas

La fotógrafa Eloisa Sánchez denunció haber escuchado las ofensas del entrenador contra la árbitra mexicana Katia Itzel García en partido de la Liga MX

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Por Juan Diego Villarreal







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Eloisa SánchezFotógrafaSergio Bueno, entrenadorPumasMazatlánKeylor Navas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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