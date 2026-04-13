Fotógrafa denuncia supuestas ofensas machistas del DT de Mazatlán contra árbitra en partido del Pumas de Keylor Navas

DENUNCIA EN REDES 🚨 La fotógrafa deportiva, Eloisa Sánchez, denunció en sus redes, palabras que emitió Sergio Bueno a la silbante Katia Itzel. Esto luego de haber sido expulsado en el medio tiempo del Pumas ante Mazatlán. 📸 PressPort pic.twitter.com/dkAUVdHqAp

La fotógrafa profesional Eloísa Sánchez denunció supuestas ofensas machistas del técnico Sergio Bueno contra la árbitra Katia Itzel García, en el duelo en el que Pumas, equipo del costarricense Keylor Navas, derrotó 3-1 al Mazatlán.

Todo ocurrió al cierre del primer tiempo, cuando la árbitra García pitó el final de las acciones, cuando el marcador iba 2-1 a favor de los felinos y Mazatlán estaba montando un ataque.

El entrenador Sergio Bueno, de 63 años, le reclamó a la réferi, quien fue elegida por la FIFA para estar presente en el Mundial de Norteamérica 2026, por su decisión, por lo que posteriormente fue expulsado al mostrarle tarjeta roja.

Después del compromiso, la fotógrafa Eloísa Sánchez quien estaba en el tereno de juego tomando fotgrafías del encuentro, denunció las supuestas ofensas machistas del entrenador azteca al término de los primeros 45 minutos, las cuales —según indicó— fueron gritadas mientras ingresaba a los vestuarios del Estadio Olímpico Universitario.

La árbitra Katia Itzel Garcia, quien dirigió el partido Pumas vs. Mazatlán (3-1), es una de las más experimentadas en el fútbol mexicano. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

“Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos: Sergio Bueno, director técnico del Mazatlán”, escribió Sánchez en su cuenta de “X”.

Posteriormente añadió: “Así el boomer macho de m…”.

Eloísa Sánchez también comentó que en sus redes sociales recibió ofensas de aficionados por salir en defensa de la árbitra García y denunciar a Bueno.

Por su parte, el periodista mexicano David Faitelson, en su cuenta de “X”, pidió que se investigara la denuncia de Sánchez.

“La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) está obligada a investigar un aparente insulto del entrenador del Mazatlán, Sergio Bueno, hacia la árbitra Katia Itzel García… No podemos volver a los tiempos del machismo en un campo de fútbol. Es inadmisible”, aseguró Faitelson.

De acuerdo al medio de comunicación Infobae, Sergio Bueno no podrá estar en el próximo duelo del Mazatlán FC, debido a su expulsión. El reglamento contempla al menos un partido de suspensión por tarjeta roja conforme a la normativa del campeonato de la Liga MX.

Sin embargo, en caso de comprobarse la ofensa contra la árbitra, podría darse sanciones adicionales si el órgano disciplinario encuentra elementos suficientes para considerar el caso como lenguaje discriminatorio.

De momento, ni el entrenador, ni el club Mazatlán FC, han emitido algún comunicado con respecto al tema.