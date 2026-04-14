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Fórmula 1 regresa en Miami: fecha clave y lo que se juega tras la pausa del campeonato

El Gran Premio de Miami 2026 marcará el regreso de la Fórmula 1 tras un parón por conflictos internacionales. Conozca fecha, líderes y calendario

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Por La Nación / Argentina / GDA y Silvia Ureña Corrales
Miami recibirá la sexta fecha de la F1 2026. Antonelli lidera el campeonato en una temporada marcada por suspensiones.
Miami recibirá la sexta fecha de la F1 2026. Antonelli lidera el campeonato en una temporada marcada por suspensiones. (CHANDAN KHANNA/AFP)







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La Nación / Argentina / GDA

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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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