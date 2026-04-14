Fórmula 1 regresa en Miami: fecha clave y lo que se juega tras la pausa del campeonato

Miami recibirá la sexta fecha de la F1 2026. Antonelli lidera el campeonato en una temporada marcada por suspensiones.

La Fórmula 1 regresará a la acción con el Gran Premio de Miami, que se disputará el domingo 3 de mayo. La carrera marcará la sexta fecha del campeonato 2026 tras la suspensión de dos jornadas por el conflicto en Medio Oriente.

El reinicio del torneo llegará luego de casi 20 días sin competencia. La cita en Miami Gardens forma parte del calendario desde 2022. Es una sede reciente dentro del campeonato. En ese periodo se registran cuatro ediciones con dominio repartido.

El neerlandés Max Verstappen logró dos triunfos consecutivos en 2022 y 2023. Luego, el británico Lando Norris ganó en 2024. La edición más reciente quedó en manos del británico Oscar Piastri en 2025.

En la actual temporada, el italiano Kimi Antonelli lidera el campeonato de pilotos. El corredor de Mercedes suma 72 puntos tras sus victorias en China y Japón. Además, se convirtió en el piloto más joven en encabezar la tabla con 19 años. Su compañero George Russell ocupa el segundo lugar con 63 unidades. Charles Leclerc se ubica tercero con 49 puntos. Lewis Hamilton aparece cuarto con 41.

En constructores, Mercedes lidera con 135 puntos. Ferrari sigue con 90 unidades. Ambas escuderías destacan por el rendimiento de sus pilotos en las primeras fechas.

El calendario 2026 incluye varias paradas clave tras Miami. Canadá se correrá el 24 de mayo. Mónaco está previsto para el 7 de junio. El cierre del campeonato será el 6 de diciembre en Abu Dhabi.

Las fechas de Bahréin y Arabia Saudita no se disputaron por el conflicto bélico en Medio Oriente. Esa situación generó el receso previo a la competencia en Estados Unidos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.