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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: ‘Yo podía haber ganado 14 (ligas), porque las otras me las han robado’

El presidente merengue sacudió al fútbol español con una explosiva defensa de su gestión en el club

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Por Silvia Ureña Corrales
Real Madrid abrirá un proceso electoral y Florentino Pérez competirá para seguir como presidente.
Real Madrid abrirá un proceso electoral y Florentino Pérez competirá para seguir como presidente. (JAVIER SORIANO/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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