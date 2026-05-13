Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: ‘Yo podía haber ganado 14 (ligas), porque las otras me las han robado’

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anunció este martes 12 de mayo que convocará elecciones internas y que buscará la reelección junto con la actual Junta Directiva, tras una temporada sin títulos importantes para el club español.

El dirigente, de 79 años, descartó renunciar durante una conferencia de prensa en la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, y atribuyó su decisión a la necesidad de defender los intereses de los socios del club.

Pérez sostuvo que la institución pertenece a sus cerca de 100.000 socios y no a un único propietario. Según el club, el presidente afirmó que el proceso electoral busca responder a una situación que, a su criterio, generó una corriente de opinión contra él y contra la entidad.

La situación se produjo en medio de críticas por el cierre de la temporada y por el rendimiento deportivo del equipo.

El jerarca respondió una consulta sobre si se sentía molesto por la temporada sin títulos del equipo merengue y aprovechó la conferencia de prensa para defender su gestión.

“Yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions. Es poca, ya lo sé, y siete ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción”, señaló.

@somos_fox 👀 ¡Ojito con las declaraciones de Florentino Pérez! No se guardó nada ante la pregunta de nuestra querida Lola Hernández. 💢 ♬ sonido original - Somos FOX - Somos FOX

Durante su gestión, el Real Madrid ganó siete Copas de Europa de fútbol, siete Mundiales de Clubes, seis Supercopas de Europa, siete ligas, tres Copas del Rey y siete Supercopas de España, según los datos divulgados por el club.

Pérez es socio del Real Madrid desde el 1.° de octubre de 1961. Presidió el club entre el 17 de julio del 2000 y el 27 de febrero del 2006, y retomó el cargo el 1.° de junio del 2009.

El proceso electoral definirá si el dirigente continúa al frente de una institución que llega a esta etapa bajo presión deportiva y mediática, luego de una campaña sin los resultados esperados.