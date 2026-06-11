Fixture del Mundial 2026 para imprimir: dónde descargarlo y por qué sigue vivo en la era digital

Miles de personas aún descargan e imprimen el fixture mundialista para seguir partidos, proyectar clasificaciones y alimentar la ilusión.

Inicia la Copa del Mundo 2026 y miles de aficionados vuelven a buscar un elemento que parece desafiar el paso del tiempo: el fixture de papel. Aunque las aplicaciones móviles permiten consultar partidos, resultados y horarios en segundos, el tradicional calendario para completar a mano mantiene un espacio especial entre los seguidores del fútbol.

La costumbre reaparece cada cuatro años. Antes del inicio del Mundial, muchas personas descargan e imprimen el fixture para anotar resultados, proyectar clasificaciones y anticipar los cruces de las rondas eliminatorias.

Más que una herramienta informativa, el fixture se convirtió en parte de la experiencia previa al torneo. En muchas casas, el calendario impreso ocupa un lugar sobre la mesa, en la refrigeradora o dentro de una billetera. Allí comienzan las predicciones, las sorpresas imaginadas y los recorridos soñados de las selecciones favoritas.

Durante décadas, estos pequeños calendarios formaron parte del paisaje mundialista. Comercios de barrio como kioscos, carnicerías, panaderías, ferreterías, agencias de lotería y rotiserías los entregaban a sus clientes. Algunos destacaban por sus diseños. Otros tenían una apariencia más sencilla. Sin embargo, todos compartían el mismo objetivo: acompañar la espera del torneo.

La llegada de la tecnología transformó la forma de seguir el fútbol. Hoy los aficionados consultan información en tiempo real desde cualquier dispositivo. Los horarios se actualizan automáticamente y las aplicaciones envían notificaciones instantáneas.

Aun así, el interés por los fixtures impresos no desapareció. Una búsqueda rápida en internet permite encontrar múltiples versiones para descargar. También existen personas que los comparten por WhatsApp o los solicitan en imprentas y centros de copiado. Además, algunos comercios conservan la tradición de entregarlos a sus clientes.

El atractivo no radica únicamente en conocer el calendario de partidos. El valor está en el ritual. Escribir resultados con bolígrafo, corregir pronósticos o completar una llave ideal sigue siendo una actividad que conecta a muchos aficionados con recuerdos de otros mundiales.

La edición de 2026 añade un elemento especial. Será la Copa del Mundo más grande de la historia y la primera organizada por tres países. Ese contexto impulsa nuevamente el interés por los álbumes, las figuritas, las predicciones y los fixtures impresos.

Mientras las pantallas dominan la conversación diaria y los calendarios digitales organizan las agendas, el fixture de papel mantiene su lugar entre los aficionados. Para muchos, representa una forma de comenzar a vivir el Mundial antes del primer partido.

Este es el fixture del Mundial 2026 para descargar:

Calendario de la Copa del Mundo

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.