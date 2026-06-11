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Fixture del Mundial 2026 para imprimir: dónde descargarlo y por qué sigue vivo en la era digital

El calendario impreso del Mundial conserva su popularidad y acompaña las predicciones de los aficionados antes del inicio del torneo

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Por La Nación / Argentina / GDA
Miles de personas aún descargan e imprimen el fixture mundialista para seguir partidos, proyectar clasificaciones y alimentar la ilusión.
Miles de personas aún descargan e imprimen el fixture mundialista para seguir partidos, proyectar clasificaciones y alimentar la ilusión. (FIFA /Captura)







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La Nación / Argentina / GDA

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