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Final de la Liga de Ascenso: ¿En qué canal y a qué hora ver Jicaral vs. Inter San Carlos?

La Liga de Ascenso podría tener campeón este domingo o bien se deberá jugar dos partidos más en una gran final

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Por Juan Diego Villarreal
Inter San Carlos Jicaral Sercoba Liga de Ascenso Toneo Clausura 2026 23 de mayo del 2026 Facebook Inter San Carlos
Inter San Carlos y Jicaral Sercoba, se enfrentarán este domingo en el juego de vuelta de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso. (Facebook Inter San Carlos /La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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