Final de la Liga de Ascenso: ¿En qué canal y a qué hora ver Jicaral vs. Inter San Carlos?

Inter San Carlos y Jicaral Sercoba, se enfrentarán este domingo en el juego de vuelta de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso.

Al Inter San Carlos solo le restan 90 minutos antes de cumplir su objetivo de ascender a la Primera División para el Torneo Apertura 2026, mientras que Jicaral Sercoba debe ganar la serie por una diferencia de dos anotaciones para obligar a una gran final en la Liga de Ascenso.

Los jicaraleños recibirán este domingo 24 de mayo a los norteños en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña, sin derecho a trastabillar, si anhelan volver a la máxima categoría por segunda ocasión, como ya lo hicieron en la temporada 2018-2019 bajo el mando del técnico Jeaustin Campos.

El partido está programado para las 11 a. m. y se podrá observar por televisión abierta gracias a la señal de Teletica Canal 7.

De momento, la serie la va ganando Inter San Carlos, que triunfó 1-0 ante Jicaral el pasado domingo gracias al tanto del delantero Anderson Núñez en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada.

Un triunfo o un empate de los dirigidos por el técnico Douglas Sequeira les daría el boleto a la máxima categoría, pues los norteños conquistaron el Torneo Apertura 2025 y, de ganar la siguiente instancia, automáticamente lograrían el ascenso.

Por su parte, el Huracán de la Península, que es dirigido por el entrenador Alberto Moraga, deberá imponerse en el tiempo reglamentario o en tiempos extra por una diferencia de dos anotaciones para forzar una serie adicional.

Si al finalizar el compromiso el global está empatado en triunfos y goles, se deberá recurrir a los lanzamientos de penal para definir al monarca del Torneo Clausura de la Liga de Ascenso.

En el partido estarán frente a frente los dos máximos goleadores del campeonato. El brasileño Danilo Pimpinati suma 22 goles con Jicaral, mientras que Anderson Núñez contabiliza 14 con el Inter San Carlos.

El compromiso será dirigido por el árbitro Anderson Gómez, asistido por Paul Robles y Yonathan Obregón. El cuarto árbitro será Marco Guido. En los partidos de la Liga de Ascenso no se utiliza el VAR.