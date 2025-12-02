Final de Copa Centroamericana de Concacaf: Alajuelense, el visitante peligroso que llega contra las cuerdas

Liga Deportiva Alajuelense llegó a su hotel de concentración en Ciudad de Guatemala minutos antes de las 7:30 p. m., después de más de una hora de viaje en bus desde el aeropuerto, debido a las presas.

Ciudad de Guatemala, Guatemala. - Liga Deportiva Alajuelense cambió de chip y ahora se encuentra en modo final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Después de hacer los respectivos trabajos de recuperación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela, el cuadro rojinegro se trasladó al aeropuerto para alzar vuelo.

El equipo de Óscar “Macho” Ramírez aterrizó en Ciudad de Guatemala a las 5:40 p. m. de este lunes 1.° de diciembre, con un solo propósito.

La Liga aspira a convertirse en tricampeón de Centroamérica y después del 1-1 que se registró en el juego de ida, Alajuelense tiene la necesidad de anotar en terreno rival, ante Xelajú, en la remozada cancha sintética del Estadio Cementos Progreso, en la capital chapina.

¿Quién será campeón? La moneda está en el aire, porque la serie se encuentra a la mitad del camino y el acertijo tendrá respuesta única dentro de la cancha, este miércoles 3 de diciembre.

Recuerde que en esta serie, el gol de visita funciona como criterio de desempate. Es decir, en este momento se convierte en un As bajo la manga para el equipo de Amarini Villatorio.

Sin embargo, ni siquiera el técnico de Xelajú quiere pensar en eso. Es más, prefiere que sus jugadores hasta lo omitan, porque podría ser jugar con fuego.

Mientras que los “chivos” sueñan con llevar la primera copa internacional a su vitrina, en la Liga tienen la firme intención de retener el título de la Copa Centroamericana de Concacaf por tercera ocasión consecutiva.

“Venimos de cerrar de líderes en el campeonato y ganar de visita nos llena de confianza, tenemos una final por delante y va a ser difícil. Esperamos con el profe afinar detalles y lograr el objetivo”, expresó Alexis Gamboa.

La Liga asume esta misión en un semestre donde se comporta mejor fuera de casa que en su propio estadio, una tendencia que ha quedado plasmada tanto en partidos de campeonato nacional como en este torneo regional.

Los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense reconocerán este martes el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Si se contabilizan los partidos del Apertura 2025 y los de la Copa Centroamericana, en doce encuentros como visitante, Alajuelense registra nueve victorias, dos empates y solo una derrota, que fue precisamente en su peor juego en lo que va de esta temporada, cuando visitó a Pérez Zeledón, en San Isidro de El General.

Esas triunfos fuera de su casa se dieron ante Sporting, Managua FC, Alianza, Saprissa, Motagua, Herediano, Olimpia, Liberia y Cartaginés; mientras que los empates se gestaron contra Puntarenas FC y Guadalupe.

Ahora Alajuelense afronta la defensa de su título regional en otro país, recordando que las finales de las dos ediciones anteriores tuvo frente a frente a la Liga y al Real Estelí, en series de ida y vuelta que cerraron en Costa Rica, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Pese a que a la Liga le ha ido bien de visita, Óscar “Macho” Ramírez es el primero en levantar la mano para que sus jugadores mantengan los pies en la tierra y no se desenfoquen.

Menos en esta misión con la que arribaron a Guatemala, en la que solo falta un partido para conocer el nombre del equipo que se dejará el título en la tercera edición de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El técnico de Alajuelense prefiere enfocarse en el presente y en idear la manera de hacer carburar a su equipo en todos los frentes, mientras ve cómo los otros rivales del fútbol nacional solo se concentran en una sola competición.

¿Quiénes son los jugadores que llevó Alajuelense a Guatemala?

Porteros: Washington Ortega, Bayron Mora, Johnny Álvarez y Daniel Velásquez.

Defensas: Alexis Gamboa, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Elián Quesada, Santiago van der Putten, Rónald Matarrita, Deylan Paz, John Paul Ruiz e Isaac Badilla.

Mediocampistas: Celso Borges, Deylan Aguilar, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Aarón Salazar, Jeison Lucumí, Creichel Pérez, Tristán Demetrius y Kenyel Michel.

Delanteros: Diego Campos, Anthony Hernández, Ronaldo Cisneros, Doryan Rodríguez, Alberto Toril y Joel Campbell.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.