FIFA y Netflix le permitirán vivir el Mundial 2026 como nunca antes

'FIFA World Cup: Launch Edition' fue anunciado por la FIFA y por Netflix Games en la cuenta regresiva para el Mundial 2026.

Usted puede ser parte del Mundial 2026 de manera distinta, siendo protagonista en primera fila del fútbol digital. ¿Cómo? Todo parte de una iniciativa de la FIFA y Netflix Games, que buscan acercar la cita planetaria a los aficionados a través del juego FIFA World Cup: Launch Edition, una novedosa experiencia.

Según detalló el ente rector del fútbol, este proyecto se creó para plasmar la emoción, intensidad y atractivo universal de la mayor competición de un solo deporte del planeta.

Bajo esa premisa, FIFA World Cup: Launch Edition brinda a los aficionados una experiencia de simulación ágil e intuitiva, apta para jugadores de todos los niveles, que les permitirá saltar al campo virtual y escribir su propia historia mundialista a partir de la jornada inaugural de la competición.

Disponible de forma gratuita para suscriptores de la plataforma en Netflix Games, el juego permite liderar a cualquiera de las 48 selecciones que disputarán el Mundial, competir en los 16 estadios y dirigir a los más de 1.200 jugadores que participarán en el torneo.

El juego responde a una renovada estrategia de fútbol digital de la FIFA, que busca facilitar el acceso al fútbol en sus distintas modalidades y al Mundial para aficionados de todo el mundo.

Para ser parte de esta novedad, el celular se convierte en mando y el televisor en la cancha.

Basta con acceder al juego en un televisor inteligente, escanear el código QR con el celular y saltar al césped virtual.

No es necesario haber jugado antes a videojuegos: este título permitirá a aficionados de todos los niveles sentir la emoción de marcar un tanto decisivo en un Mundial.

Según indicó el ente rector del fútbol en un comunicado, FIFA World Cup: Launch Edition se ha concebido para brindar una diversión ágil e intuitiva, y permite que hasta cuatro jugadores se enfrenten entre sí con independencia de su grado de experiencia.

Tanto si buscan recrear los momentos más legendarios de la competición como si quieren reescribir su historia, los seguidores podrán saborear toda la emoción del torneo masculino por excelencia de la FIFA en un formato sencillo e intuitivo.

“Esta primera entrega del juego, que se inspira en el comienzo de un partido del Mundial, ha puesto el foco en la jugabilidad inmediata y de fácil acceso, pero no es más que el principio. Próximamente, FIFA World Cup recibirá actualizaciones que añadirán profundidad y nuevas funciones al juego", seañaló la FIFA.

También indicó que este estreno refleja el compromiso de la FIFA por estudiar nuevas formas de conectar con los aficionados y ampliar la interacción con el fútbol más allá de los terrenos de juego.

“Al unir la proyección internacional de la Copa Mundial con la accesibilidad de Netflix Games, FIFA World Cup: Launch Edition permite a los seguidores rendir homenaje a la competición y sentir que forman parte de ella", se lee en el comunicado.

FIFA World Cup: Launch Edition estará disponible de forma exclusiva en Netflix Games a partir del 11 de junio, justo cuando será la puesta en marcha del Mundial 2026.