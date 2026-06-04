Puro Deporte

FIFA y Netflix le permitirán vivir el Mundial 2026 como nunca antes

Con un televisor inteligente y el celular usted puede entretenerse con ‘FIFA World Cup: Launch Edition’, a partir del 11 de junio

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
'FIFA World Cup: Launch Edition' fue anunciado por la FIFA y por Netflix Games en la cuenta regresiva para el Mundial 2026.
'FIFA World Cup: Launch Edition' fue anunciado por la FIFA y por Netflix Games en la cuenta regresiva para el Mundial 2026. (FIFA.com/FIFA.com)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026FIFANetflixFIFA World Cup: Launch EditionFútbol digital
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.