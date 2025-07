FIFA vende entradas a precio de ganga para evitar fiasco en partido Fluminense vs. Chelsea

La Copa Mundial de Clubes, que en teoría debería congregar a las masas en sus etapas finales, está enfrentando un desafío inesperado: la baja asistencia a ciertos partidos.

Con solo cuatro equipos en contienda y tres encuentros restantes —dos semifinales y la gran final—, la expectativa de estadios llenos no se ha materializado en Estados Unidos, lo que ha llevado a la FIFA a tomar medidas drásticas.

Según The Athletic, perteneciente a The New York Times, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) se vio obligada a reducir significativamente el precio de las entradas para la semifinal entre Fluminense y Chelsea.

El encuentro, programado para el martes 8 de julio a la 1 p.m. (hora de Costa Rica) en el Metlife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, vio sus precios desplomarse cuando faltaban menos de 72 horas del pitazo inicial.

Originalmente, los boletos para este trascendental partido se comercializaban en la plataforma de Ticket Master —socio oficial de la FIFA— a un precio de hasta $473,90.

Sin embargo, para evitar la imagen de graderías vacías, la FIFA autorizó que las entradas más económicas se vendieran a partir de tan solo $13,40.

Este precio irrisorio, incluso inferior al costo de una cerveza en el propio estadio ($14), representa una asombrosa reducción del 97,2% respecto a su valor inicial.

Esta estrategia de precios dinámicos, implementada por Ticket Master y la FIFA, ajusta el costo de las entradas en función de la demanda: si la afluencia es baja, los precios bajan; si la demanda aumenta, suben.

Fluminense ha sido uno de los mejores equipos en el Mundial de Clubes. (PAUL ELLIS/AFP)

La implementación de este método busca optimizar la ocupación de los estadios y se perfila para ser una práctica común incluso en la Copa del Mundo de 2026.

Contrastes en asistencia y precios

Mientras algunos partidos luchan por atraer público, la realidad es muy diferente para los gigantes europeos. Los encuentros que han logrado convocar a la mayor cantidad de aficionados son, previsiblemente, aquellos protagonizados por el Real Madrid y el Paris Saint-Germain (PSG), quienes se enfrentarán en la otra semifinal del torneo, el miércoles.

El Real Madrid, en particular, ha demostrado su inmenso poder de convocatoria, atrayendo a una media de más de 60.000 espectadores por partido.

El Real Madrid es uno de los equipos que convoca a más aficionados en el Mundial de Clubes. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Un ejemplo claro fue su victoria sobre el Borussia Dortmund en los cuartos de final, presenciada por 76.611 personas en Nueva Jersey.

El récord de asistencia hasta la fecha lo ostenta el partido entre PSG y Atlético de Madrid por la fase de grupos, que reunió a 80.619 aficionados.

Otros encuentros con cifras notables de público incluyen Real Madrid vs. Pachuca (70.248), Bayern de Múnich vs. Boca Juniors (63.587) y Real Madrid vs. Al Hilal (62.415).

La demanda para la semifinal entre el club español y el PSG es tan alta que los precios de las entradas comenzaban en $199,90, y llegaron a costar hasta $978 por un asiento similar al que en otros juegos se ofertaba a precios irrisorios.

La FIFA ya había recurrido a rebajas de precios en fases previas del torneo, con partidos como Fluminense vs. Al-Hilal en Orlando, y Chelsea vs. Palmeiras en Filadelfia, llegando a costar apenas $11.

Estas medidas buscan no solo llenar los estadios, sino también evitar la imagen negativa de butacas vacías durante las transmisiones televisivas de uno de los torneos más importantes a nivel de clubes.