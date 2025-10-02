Puro Deporte

FIFA frenó en seco a Donald Trump y le hizo fuerte advertencia sobre las sedes del Mundial 2026

FIFA respondió a Trump y dejó claro que solo la organización puede modificar las sedes del Mundial 2026, pese a amenazas del presidente

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Trump advirtió que podría reubicar partidos del Mundial 2026 si considera que la seguridad en algunas ciudades no está garantizada
Trump advirtió que podría reubicar partidos del Mundial 2026 si considera que la seguridad en algunas ciudades no está garantizada (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMundial 2026MundialCopa del MundoFIFAEstados UnidosDonald Trump
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.