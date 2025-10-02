FIFA frenó en seco a Donald Trump y le hizo fuerte advertencia sobre las sedes del Mundial 2026

Trump advirtió que podría reubicar partidos del Mundial 2026 si considera que la seguridad en algunas ciudades no está garantizada

La FIFA advirtió que ningún cambio en las sedes del Mundial 2026 puede hacerse sin su aprobación.

La declaración se produjo luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, cuestionara la seguridad de algunas ciudades asignadas para el torneo y asegurara que consideraría trasladar partidos si percibía “algún grado de peligro”, esto según información del medio The Guardian.

Víctor Montagliani, vicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf, declaró que la FIFA es la única con autoridad para tomar decisiones sobre las sedes. El dirigente hizo la aclaración durante una intervención en la Semana de Líderes de Londres, según reportó el medio de comunicación.

Montagliani recordó que el Mundial pertenece a la FIFA y no a los gobiernos. Recalcó que el fútbol ha superado regímenes políticos y que continuará haciéndolo, incluso frente a líderes mundiales.

“Con el debido respeto a los líderes mundiales actuales, el fútbol los supera y sobrevivirá a su régimen, a su gobierno y a sus lemas”, indicó el jerarca según el medio.

Trump había afirmado la semana anterior desde la Oficina Oval que evaluaría el traslado de partidos si alguna sede resultaba “aunque fuera un poco peligrosa”.

Ambas ciudades, junto con Los Ángeles, figuran entre las principales sedes del torneo. San Francisco y Seattle acogerán seis partidos cada una, mientras que Los Ángeles tendrá ocho.

Pese a sus críticas, Trump también mencionó cifras de criminalidad en ciudades como Chicago, que no forman parte de la organización del evento.

La FIFA organiza el Mundial 2026 en conjunto con Estados Unidos, México y Canadá. Según Montagliani, este tipo de declaraciones requieren atención diplomática constante, especialmente desde que se inició la segunda administración de Trump.