FIFA extiende sanción a Prestianni y complica su posible debut en el Mundial 2026

Prestianni enfrenta una sanción mundial de seis partidos. La medida amenaza su presencia en el inicio del Mundial con Argentina.

La FIFA amplió este miércoles la sanción de seis partidos contra el delantero argentino Gianluca Prestianni. La medida ahora tiene alcance mundial. Esto pone en riesgo su presencia en los primeros juegos de Argentina en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, en caso de ser convocado.

El castigo surgió tras una decisión previa de la UEFA. El organismo europeo sancionó al jugador del Benfica por conducta discriminatoria. El caso se relaciona con acusaciones de insultos contra el brasileño Vinicius Jr. durante un partido de la Liga de Campeones en febrero. Ese encuentro lo ganó el Real Madrid por 1-0.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó que la sanción se extiende a nivel global. La decisión se basó en el artículo 70 del Código Disciplinario. La solicitud la presentó la UEFA.

La ampliación implica que el futbolista podría perderse los dos primeros partidos de la selección argentina en el Mundial. El equipo debutará el 16 de junio contra Argelia en Kansas. Luego enfrentará a Austria y Jordania en el Grupo J.

La sanción aplica a partidos oficiales de competiciones de clubes de la UEFA y a encuentros internacionales oficiales. No incluye amistosos ni juegos de liga local. La UEFA impuso seis partidos de suspensión. Tres de esos encuentros quedaron sujetos a un periodo de prueba.

El delantero de 20 años ya cumplió una suspensión provisional de un partido. En ese momento no jugó el partido de vuelta ante el Real Madrid. Su experiencia con la selección mayor es limitada. Solo participó en un amistoso contra Angola en noviembre. Ingresó como suplente en los minutos finales.

El exjugador de Vélez sostuvo en una entrevista que las acusaciones le afectaron. Señaló que negó los hechos y afirmó que se mantuvo tranquilo. Indicó que sus compañeros lo respaldaron dentro del equipo.

También explicó que mantuvo conversaciones con jugadores del plantel tras el incidente. Reiteró que no existieron conflictos previos con compañeros de diferentes orígenes. Añadió que interpretó los señalamientos como una exageración.

El futbolista afirmó que escuchó insultos durante el altercado en el partido. Indicó que no reaccionó y que optó por enfocarse en el juego. Sostuvo que su intención fue demostrar su nivel en la cancha.

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