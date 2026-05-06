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FIFA extiende sanción a Prestianni y complica su posible debut en el Mundial 2026

La extensión global del castigo podría dejar al delantero argentino fuera de los primeros juegos mundialistas si Lionel Scaloni decide convocarlo

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Por La Nación / Argentina / GDA
El delantero argentino de SL Benfica #25, Gianluca Prestianni, se cubre la boca mientras discute con el delantero brasileño del Real Madrid #07, Vinicius Junior, quien se quejó de presuntos insultos racistas durante el partido de ida del repechaje de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA entre SL Benfica y Real Madrid CF en el Estadio da Luz, en Lisboa, el 17 de febrero de 2026. La UEFA sancionó al extremo del Benfica, Gianluca Prestianni, con seis partidos el 24 de abril de 2026 tras un incidente polémico en el duelo de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en febrero. El organismo rector del fútbol europeo indicó que tomó la decisión de suspender al argentino por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica), con tres de esos partidos sujetos a un período de prueba de dos años. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Prestianni enfrenta una sanción mundial de seis partidos. La medida amenaza su presencia en el inicio del Mundial con Argentina. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)







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