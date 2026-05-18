Fidel Escobar y Tomás Rodríguez dejan Saprissa para perseguir el mismo sueño

En medio del dolor por la derrota, por no lograr el título de campeón y perder la final con Saprissa, los panameños Fidel Escobar y Tomás Rodríguez hicieron maletas y se marcharon del club.

Ambos están en su país, pero no de vacaciones ni mucho menos reunidos con sus familias, sino entrenando, trabajando, integrados a la Selección de Panamá, que está en la fase final de preparación antes de participar en el Mundial de 2026.

La Federación de Fútbol de Panamá resaltó en su sitio en internet que este lunes arrancaron una serie de trabajos individualizados en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Panameña de Fútbol, en Burunga.

“Estos trabajos individualizados serán del lunes 18 al viernes 22 con los jugadores que designe el cuerpo técnico, sin acceso al público ni a los medios de comunicación”, informó la entidad canalera, que no dio nombres de los futbolistas presentes en la preparación a puertas cerradas; pero los medios de comunicación de ese país informaron que los saprissistas Fidel Escobar y Tomás Rodríguez son parte de este grupo.

EMPEZÓ LOS ENTRENAMIENTOS DE LA SELECCIÓN !



Estamos en cada paso de los nuestros. Desde Burunga, afuera del centro de alto rendimiento de la FPF.



A PUERTA CERRADA. #SertvDeportes pic.twitter.com/Px8dBiWXaw — Raul Ochoa (@tacuaraochoa) May 18, 2026

“A puerta cerrada entrena la selección de Panamá y llegaron los siguientes jugadores: Cristian Martínez, Iván Anderson, Tomás Rodríguez, Fidel Escobar y Edgar Bárcenas”, resaltó Raúl Ochoa, periodista panameño, en su cuenta de X.

La escuadra canalera estará disputando tres partidos de preparación previos a su viaje a su campamento en Ontario, Canadá.

La programación previa tiene a Panamá enfrentándose de visita a su similar de Brasil el próximo 31 de mayo; luego recibe en casa, en su despedida, a República Dominicana el 3 de junio, y cierra su preparación el 7 de junio con un duelo ante Bosnia y Herzegovina, en St. Louis, Missouri.

Tomás Rodríguez elevó el nivel al final del campeonato y sueña con asistir al Mundial 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Fidel Escobar y Tomás Rodríguez están incluidos en la lista previa a la Copa del Mundo, lista que integran poco más de 50 futbolistas, pero que Thomas Christiansen, técnico de Panamá, pulirá y dejará en 26 que irán al Mundial; la misma se dará a conocer el martes de la próxima semana.

La escuadra canalera iniciará su concentración oficial el domingo 24 de mayo en un hotel de la localidad. Para la concentración, se contará con un grupo inicial de 29 jugadores que serán elegibles para formar parte de la convocatoria oficial.

Ya para el martes 26 de mayo, Christiansen estará anunciando en rueda de prensa, en el Edificio de la Administración del Canal de Panamá, los nombres de los 26 jugadores que estarán representando a Panamá en el Mundial.

Los tres jugadores que no sean incluidos en la lista final se mantendrán en la concentración como reservas.

“Uno siempre tiene fe en eso. Con el trabajo y el enfoque que uno mantenga en su equipo, las cosas van a venir solas. Yo me considero un jugador de esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo”, dijo Tomás Rodríguez antes de finalizar el campeonato nacional.

Panamá está ubicado en el Grupo L de la Copa del Mundo, junto a las selecciones de Inglaterra, Croacia y Ghana.

Los dirigidos por Christiansen debutan en el Mundial contra Ghana el 17 de junio, en partido a disputarse en el Toronto Stadium, en Canadá.

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