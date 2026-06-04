Fidel Escobar genera alarma en Panamá antes del Mundial 2026

En el juego contra República Dominicana, Fidel Escobar falló en el segundo gol que marcaron los dominicanos. Esta acción corresponde al fogueo ante Brasil, donde Igor Thiago superó sin problema la marca de Escobar.

Panamá está a solo 13 días de debutar en el Mundial 2026 y hay un tema que preocupa a los canaleros: el nivel de Fidel Escobar.

Las críticas llegan tras el partido de despedida de la selección contra República Dominicana, con victoria panameña 4-2.

Fidel protagonizó una desafortunada acción que le permitió a los visitantes anotar el segundo gol, cuando el encuentro estaba 3-1. Fue un error que encendió las redes sociales y provocó una ola de cuestionamientos por parte de aficionados y analistas deportivos.

Fidel no le puso bien el cuerpo al balón, le robaron la pelota y lució lento ante la potencia de Erick Japa, quien lo anticipó y abombó las redes.

¡Error en defensa y gol! 😔⚽️



Erick Japa se anticipa a Fidel Escobar y marca el segundo de República Dominicana. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/xeMSUUAt4u — Deportes RPC (@deportes_rpc) June 4, 2026

Fidel ingresó al encuentro al minuto 45 y el entrenador panameño lo sacó del partido al 72.

Tras el partido, el entrenador Thomas Christiansen fue consultado sobre el rendimiento del defensor y no esquivó el tema. El seleccionador explicó que el juego tenía características particulares y que las conclusiones deben analizarse dentro de un contexto más amplio.

“Yo, cuando dije que había llegado en las mejores condiciones, estaba hablando del peso. Por supuesto, el ritmo uno se tiene que exigir en los partidos, uno lo tiene que vivir con máxima intensidad, aunque sea un partido amistoso, uno tiene que hacer su trabajo. Pero no solamente Fidel, todo el mundo”, afirmó el técnico.

El conocido periodista Chepe Bomba no quedó muy convencido. “Vi a Fidel Escobar que no está en el ritmo de la Copa del Mundo. Se está premiando a un futbolista que no está al 100% y esto puede costar en el Mundial. Yo espero que la táctica de Thomas Christiansen sea suficiente”, opinó en sus redes sociales.

¡FIDEL ESCOBAR NO ESTÁ PARA EL MUNDIAL! ¡FUIMOS INJUSTOS CON KADIR BARRÍA!



¡PUNTO Y PELOTA! #MentiraNoEs 🐐💣 pic.twitter.com/o7zl1IdC64 — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) June 4, 2026

Frente a Brasil, Fidel tampoco se vio bien; incluso, uno de los seis goles de los brasileños se produjo tras una mala marca de Escobar, a quien le pasaron el balón entre las piernas.