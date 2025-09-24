El fichaje de $103 millones del Chelsea cambia del fútbol al atletismo para los Juegos Olímpicos de 2028

Mudryk fue sancionado por dopaje y ahora entrena como velocista para representar a Ucrania en Los Ángeles 2028.

El extremo ucraniano Mykhailo Mudryk, fichado por el Chelsea por $103 millones, dejó el fútbol profesional para enfocarse en el atletismo, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El cambio de rumbo se produjo tras una suspensión provisional impuesta por la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) en diciembre de 2024, luego de que el jugador cayera en un control antidopaje. Desde entonces no volvió a jugar con el club inglés.

Mudryk, de 24 años, surgió en el Shakhtar Donetsk y despertó el interés de varios clubes europeos. Fue disputado por el Arsenal y el Chelsea, pero este último logró su contratación en enero de 2023.

LEA MÁS: Promesa de boxeo mexicano fue encontrado muerto a los 21 años en desierto de Estados Unidos

En su debut en la Premier League, registró una velocidad máxima de 36,67 km/h, lo que rompió un récord en la competición.

En 73 partidos, participó en 21 goles. Sin embargo, aún luchaba por consolidarse como titular cuando se detectó en su organismo la presencia de meldonium, una sustancia prohibida por mejorar el flujo sanguíneo y acelerar el metabolismo.

El Chelsea optó por apartarlo del plantel de forma interna. Posteriormente, nuevas pruebas confirmaron la sustancia en su cuerpo. El castigo podría dejarlo fuera de las canchas hasta por cuatro años, según el desarrollo del caso, aún en análisis.

En redes sociales, Mudryk aseguró que nunca consumió la sustancia de forma consciente. Sin embargo, eliminó sus publicaciones y cerró los comentarios en sus perfiles.

Con el paso de los meses, Mudryk se integró a los entrenamientos de velocidad con la selección nacional de Ucrania, bajo la guía de exatletas olímpicos. En un país con amplia trayectoria en pruebas de pista, su potencial físico despertó el interés de los entrenadores.

Para poder competir en los Juegos Olímpicos de 2028, deberá cumplir con los estándares de clasificación de la World Athletics y pasar las pruebas selectivas ucranianas previstas para 2027.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.