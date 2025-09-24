Puro Deporte

El fichaje de $103 millones del Chelsea cambia del fútbol al atletismo para los Juegos Olímpicos de 2028

El ucraniano dejó el fútbol tras una sanción por dopaje y ahora se entrena como velocista para clasificar a los Juegos Olímpicos

Por O Globo / Brasil / GDA
Mudryk fue sancionado por dopaje y ahora entrena como velocista para representar a Ucrania en Los Ángeles 2028.
Mudryk fue sancionado por dopaje y ahora entrena como velocista para representar a Ucrania en Los Ángeles 2028.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

