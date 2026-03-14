Puro Deporte

Fernando ‘Bocha’ Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, ya se deja ver en los estadios

El nuevo técnico de la Selección de Costa Rica, Fernando Batista, asiste por primera vez a un estadio en el país

EscucharEscuchar
Por Steven Torres
Fernando Batista fue al Morera Soto a ver el partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón.
Fernando Batista fue al Morera Soto a ver el partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón, junto a sus asistentes. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pérez ZeledónAlajuelenseFútbolPolémicaCosta Rica
Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.