Fernando ‘Bocha’ Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, ya se deja ver en los estadios

Fernando Batista fue al Morera Soto a ver el partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón, junto a sus asistentes.

Fernando “Bocha” Batista, el nuevo entrenador de la Selección Nacional Masculina de Fútbol, se encuentra en el Estadio Alejandro Morera Soto observando el partido de la fecha 12 entre Alajuelense vs. Pérez Zeledón. Esta es la primera vez que el “Bocha” asiste a un encuentro del torneo nacional.

Esta visita toma mayor relevancia dado que este mismo viernes 13 de marzo dio a conocer su primera convocatoria para un microciclo, el cual está programado del lunes 16 al miércoles 18 de marzo.

Cabe recordar que el técnico argentino, de 55 años, fue presentado oficialmente el pasado 28 de febrero.

El duelo entre rojinegros y sureños se mantiene 1-0 a favor de los de casa, cuando se juega el inicio del segundo tiempo.