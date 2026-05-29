Fernando Batista y la Fedefútbol harán un importante anuncio el domingo tras la crisis de indisciplina

Fernando Batista ofrecerá una importante rueda de prensa el domingo, en las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol.

Salpicada por un escándalo de indisciplina, medidas inmediatas y el claro aviso para todos de que a Fernando Batista no le tiembla el pulso para sacar del grupo a quien tenga que hacerlo, la Selección de Costa Rica sigue trabajando en cancha.

Prácticamente cuando a la Tricolor le toca hacer el “check in” para viajar a Bogotá, vienen nuevas decisiones por parte del director técnico de la Sele.

Será el domingo a las 11:30 a. m. cuando Fernando Batista brinde una conferencia de prensa previa al amistoso del 1.° de junio contra Colombia.

En esa comparecencia, que será en el auditorio del complejo de la Federación Costarricense de Fútbol, en San Rafael de Alajuela, el “Bocha” se referirá públicamente por primera vez a lo ocurrido en esta concentración, donde sacó del grupo a Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal, por una situación de indisciplina.

Si él no se refiere al caso de primera entrada, no hay que tener una bola de cristal para saber que la consulta de rigor se la formularán apenas se habilite el espacio para preguntas.

En esa misma conferencia, Fernando Batista dará a conocer la lista de 23 jugadores convocados para el partido amistoso ante Colombia.

Según indicó la oficina de comunicación de la Fedefútbol, la salida de la Selección de Costa Rica hacia el aeropuerto está prevista para la 1 p. m., mientras que el vuelo despegará a las 4 p. m.

El partido amistoso que servirá como la despedida de Colombia en su país antes de viajar al Mundial 2026 será el lunes en El Campín.

Después de eso, la Tricolor retornará a territorio nacional el martes 2 de junio y, de inmediato, el grupo volverá a trabajar completo desde ese mismo día y hasta el domingo 7 de junio, fecha en la que la Sele viajará a Orlando, Estados Unidos, para disputar el amistoso ante Inglaterra.

La Federación también señaló que Orlando Galo ya se incorporó a la Selección Nacional y que este mismo viernes se integrará al grupo el guardameta Patrick Sequeira.

Para este sábado, el equipo entrenará a puerta cerrada en horas de la mañana, mientras que el domingo la práctica será a las 8:30 a. m., ya con maletas listas para partir rumbo a Colombia.