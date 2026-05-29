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Fernando Batista y la Fedefútbol harán un importante anuncio el domingo tras la crisis de indisciplina

La Federación Costarricense de Fútbol convocó a una conferencia de prensa con Fernando Batista

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Por Fanny Tayver Marín
Fotos del entrenador de la Selección de Costa Rica Fernando Batista / foto Lilly Arce
Fernando Batista ofrecerá una importante rueda de prensa el domingo, en las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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