Fernando Batista, tras goleada ante Inglaterra: ‘Se vio mucha diferencia y fuimos superados’

Fernando Batista, técnico de la Selección de Costa Rica, habló claro luego de la derrota del conjunto nacional 3-0 contra Inglaterra.

El “Bocha” reconoció que se notó mucha diferencia entre un equipo y otro y resaltó que lo visto en la cancha es nuestra realidad futbolística.

Batista no llegó a vender humo a la conferencia de prensa y, una vez más, insistió en su discurso: que la Tricolor es un equipo en construcción, con jugadores como Abraham Madriz, quien tuvo su debut con el equipo.

- ¿Cuál es su criterio del partido?, ¿qué le pareció el juego? La estadística deja una diferencia abismal; por ejemplo, nos remataron 27 veces y nosotros solo tuvimos un disparo desviado. ¿Cuál es la realidad de nuestro fútbol?

- La realidad es esta: estamos con un equipo joven, como lo dije en la conferencia anterior al partido, en construcción. Muchos chicos jóvenes; debutaron Madriz y Johnson (Shawn) y, lógicamente, estamos jugando ante una potencia que puede ser campeón del mundo, con grandísimos jugadores. La realidad es que se vio mucha diferencia; fuimos superados de un equipo hacia el otro, pero nosotros en lo único que tenemos que pensar es en lo que venimos construyendo, en trabajar.

“Sabíamos que estos partidos, no solo ante Inglaterra, sino contra Colombia, podíamos pasar esta situación, porque hoy lo que hace la Selección es construcción, renovación y algunos jugadores que fueron debutando. No nos podemos quedar solo con eso; fuimos superados, el rival es un gran equipo y debemos trabajar en lo que viene, que es a partir de setiembre, que es la Liga de Naciones”.

- ¿Qué le dejan estos fogueos desde marzo hasta hoy?

- Estamos ocupados en trabajar, en buscar mejorar el equipo, el funcionamiento a futuro, que es lo que estamos viendo. La realidad es que hay muchos chicos nuevos, muchos jugadores que están iniciando la etapa en la Selección y sabemos que, en el transcurso de una construcción de equipo, de procesos, hay partidos, y nos tocó jugar con dos rivales mundialistas que están a otro nivel que el nuestro.

Fernando Batista insistió en que la Tricolor es un equipo en construcción y debe mejorar mucho para sobresalir. (FCRF/FCRF)

- En Costa Rica no ha calado mucho el discurso de que se trabaja para el 2030, desentendiéndonos de la Liga de Naciones. ¿El único objetivo es el Mundial del 2030?

- Es uno de los objetivos; hoy no estar en un Mundial duele y en el camino hay que jugar eliminatoria, Copa Oro, Liga de Naciones, y es formación de un nuevo grupo, de un nuevo equipo. Es uno de los objetivos o el gran objetivo es el Mundial 2030, pero para llegar ahí se debe empezar como estamos haciendo ahora, con renovación de jugadores, y en el medio tenés competencia contra rivales fuertes.

- Después de este resultado, ¿cuáles son las prioridades de su trabajo para corregir errores?

- Seguir viendo jugadores; nos volvemos a encontrar casi en setiembre y primero corregir cosas desde lo físico, que fuimos muy superados. Hay muchas cosas que internamente con los muchachos vamos a hablar. Da bronca perder este tipo de partidos, pero estaba dentro de las posibilidades.

- ¿Hay jugadores que no ha visto o que no ha tenido en cuenta, que se puedan colar para la Liga de Naciones?

- Siempre hay jugadores y siempre hay para ver; cuando estás en un proceso nuevo, en construcción de equipo, siempre hay para ver y, si están en buen nivel, serán citados. Para fin de año vamos a tener a Martínez, Murillo, Gamboa, Van der Putten; ellos le pueden dar mucho a la Selección cuando se recuperen.