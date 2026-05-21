Puro Deporte

Fernando Batista pidió al médico argentino que hoy está en el centro de la polémica en la Selección de Costa Rica

José Artese es traumatólogo y forma parte del cuerpo técnico del argentino Fernando Batista

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Por Milton Montenegro

José Artese, médico que está en medio de la polémica por ejercer o efectuar funciones de su profesión en la Selección de Costa Rica sin estar inscrito en el Colegio de Médicos, se incorporó al equipo patrio a solicitud de Fernando Batista.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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