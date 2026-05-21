Fernando Batista pidió al médico argentino que hoy está en el centro de la polémica en la Selección de Costa Rica

José Artese, médico que está en medio de la polémica por ejercer o efectuar funciones de su profesión en la Selección de Costa Rica sin estar inscrito en el Colegio de Médicos, se incorporó al equipo patrio a solicitud de Fernando Batista.

Cuando el timonel fue presentado como entrenador de la Tricolor, a inicios de marzo pasado, Artese no estaba en el grupo de sus asistentes, pero Batista ya había conversado con él.

“Tengo dos personas que están con compromisos ahora, les dije que los terminen, no quiero que los corten, porque no es bueno, ni para ellos ni para el lugar donde están, y después, seguramente a partir de abril, estarán con nosotros”, afirmó Fernando Batista el 11 de marzo, durante una entrevista realizada por el departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

La Nación conversó con Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol, sobre la presencia del traumatólogo argentino y sus funciones en la Selección Nacional.

- ¿Sabe si hay alguna denuncia ante el Colegio de Médicos? Este ente confirmó que José Artese no está inscrito ni ha efectuado trámites para inscribirse.

-No sé si hay alguna denuncia ante el Colegio de Médicos, oficialmente no tengo ningún documento que nos informe que haya sido presentada una denuncia. Entre pasillos, así como ustedes tienen personas que les hablan, también nos hablaron del tema, pero no tenemos nada por escrito.

- ¿Artese vino al país por recomendación de Fernando Batista?

-Es parte del cuerpo técnico del profe Batista y tiene de profesión médico, pero evidentemente aquí en el país no puede actuar como médico.

- ¿Ustedes tienen claro que un médico extranjero, para poder laborar en el país, debe tener la aprobación del Colegio de Médicos?

-Claridad absoluta y respetuosos de la legalidad de este país.

Fernando Batista, el 2 de marzo, durante su presentación como nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica, Osael Maroto, jerarca de la Fedefútbol, fue quien lo presentó. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué van a hacer ahora, él sigue en sus funciones o lo separan mientras se resuelve el inconveniente?

-Él es parte del cuerpo técnico y sus funciones no son enteramente como médico. Si actuó o hizo algo como médico, tendremos que tomar las decisiones correspondientes, pero él sigue siendo parte del cuerpo técnico del seleccionado, porque únicamente no solo es médico de profesión, tiene otras especialidades y, obviamente, continuará en sus funciones no como médico. Y él no es el doctor de la Selección, tenemos un cuerpo médico en la Federación, lo componen tres médicos en planta de todas las selecciones.

- ¿Pero entonces por qué el señor Artese se comunica con los médicos de los clubes cuando algún seleccionado presenta alguna lesión, estando convocado con la Selección?

-Eso estaría mal y, si eso ocurrió, es un actuar indebido y que no debería ser; debe ser algún médico de las selecciones.

- ¿Por qué Fernando Batista lo trajo?

-Ha sido parte del profe, en Venezuela como en otras selecciones en las que ha participado.