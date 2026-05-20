Puro Deporte

Fedefútbol trajo a la Selección a médico argentino que ya firmó un dictamen pero no está inscrito en el Colegio de Médicos

José Artese labora en el cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica y estuvo en la gira por Turquía, pero no está en el Colegio de Médicos y Cirujanos

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Por Milton Montenegro
Jose Artese, traumatologo argentino, quien es parte del cuerpo tecnico de la Seleccion de Costa Rica
Jose Artese, traumatólogo argentino, quien es parte del cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica. Aquí en Turquía, en entrevista con Radio Columbia. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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