Fedefútbol trajo a la Selección a médico argentino que ya firmó un dictamen pero no está inscrito en el Colegio de Médicos

Jose Artese, traumatólogo argentino, quien es parte del cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica. Aquí en Turquía, en entrevista con Radio Columbia.

A la Federación Costarricense de Fútbol le sale un nuevo frente de polémica fuera de las canchas: un médico argentino trabaja con la Selección Nacional sin estar inscrito en el Colegio de Médicos.

Se trata de José Artese, traumatólogo y cirujano, quien inició su carrera en el mundo del deporte en el rugby en Argentina, estuvo con Argentinos Juniors de su país y laboró para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Artese tiene cerca de dos meses de estar con la Tricolor; incluso asistió a la gira que hizo el cuadro patrio a Turquía, a finales del mes de marzo, donde el equipo enfrentó a Jordania y a Irán.

Sin embargo, en la Fedefútbol aseguran que no se trata de un médico, sino de un “asistente” en el cuerpo técnico.

“La Federación no tiene trabajando a ningún médico de forma ilegal, hay un asistente del cuerpo técnico de la selección, que además de profesión es médico, pero él viene como asistente y probablemente eso ha causado algún tipo de confusión”, dijo Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol, ante la consulta de La Nación.

Pese a que Araya afirmó que Artese no labora como médico, sino como asistente, este medio tiene en su poder la copia de un dictamen médico firmado por el argentino.

El documento corresponde a uno de los microciclos de la Selección; ahí, Artese le explica a un club de Primera División la evaluación física de un jugador convocado, con términos técnicos médicos, y hasta emite un diagnóstico. La hoja lleva su firma y está encabezada como “Departamento médico” y el membrete de la Fedefútbol.

Además, en Turquía, Artese le concedió una entrevista a Radio Columbia donde aseguró: “Nosotros somos un equipo médico nuevo que nos estamos incorporando, pero gracias al doctor Paniagua (Álvaro, del staff de la Federación), que se comunica permanentemente, se estaba comunicando con los jugadores, estamos al tanto de todo”.

Cuando este medio le indicó a Gustavo Araya que posee el documento firmado por Artese, donde se refirió a una lesión presentada por un seleccionado durante una convocatoria, el secreterio general de la Federación respondió: “Eso no lo puede hacer, tengo claridad de que eso no lo puede hacer y, por supuesto, vamos a darnos a la tarea de esperar y revisar la documentación”, destacó Araya.

A principios de marzo, cuando Fernando Batista fue presentado como técnico de la Tricolor, se dio a conocer el nombre de sus asistentes, pero no se mencionó a Artese, quien al parecer en ese momento no estaba contratado.

“El cuerpo técnico están los que vinieron ahora Cristian Palandella, Nicolás Batista y Nevio Merola, y después también tengo dos personas que están con compromisos ahora, les dije que lo terminen, no quiero que lo corten, porque no es bueno, ni para ellos, ni para el lugar donde están, y después seguramente a partir de abril estarán con nosotros", afirmó Fernando Batista el 11 de marzo, durante una entrevista realizada por el departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

La Federación nunca informó a la prensa de la llegada de Artese como “asistente” o en ninguna otra función dentro de la Tricolor.

La Nación solicitó una entrevista con Artese a través del departamento de prensa de la Fedefútbol, pero al cierre de esta nota no había respuesta.

Por otra parte, este medio consultó en la página web del Colegio de Médicos si el nombre de José Artese está inscrito como médico, pero no aparece.

Ante la respuesta del sitio web, se preguntó al Colegio de Médicos cuál es la situación del argentino.

“En relación con la consulta realizada, se informa que el señor José Artese no se encuentra incorporado como médico ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Asimismo, al día de hoy, martes 20 de mayo de 2026, tampoco ha presentado la solicitud ni los requisitos correspondientes para su incorporación.

“Es importante recordar que tanto el artículo 4 de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos como el artículo 43 de la Ley General de Salud establecen la obligatoriedad de que los profesionales en medicina estén debidamente incorporados para poder ejercer legalmente en el país”, resaltó el Colegio de Médicos en su respuesta.

Ese artículo 4 de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos dice que sin la previa inscripción en esa entidad nadie podrá ejercer en el país las profesiones de médico o cirujano, ni sus especialidades.

El artículo 5 añade: “Solamente las personas inscritas en el Colegio o autorizadas por este podrán desempeñar las funciones públicas relacionadas con el ejercicio profesional de la medicina o de sus ramas”.

Por su parte, el Colegio de Médicos de Costa Rica establece que los médicos y especialistas formados fuera del país deben cumplir con un proceso de inscripción que incluye:

Presentar el diploma que acredita la conclusión de la especialidad o subespecialidad.

Certificación de estudios o equivalente

Programa o plan de estudios

Pago del derecho de inscripción correspondiente

Evaluación teórica y práctica ante un jurado calificador designado por la Dirección Académica

Autenticación de documentos por autoridades del país de origen, el consulado de Costa Rica y el Ministerio de Relaciones Exteriores

Presentación de la documentación en idioma español