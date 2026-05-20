¿Cómo es el Fernán Faerron que la Selección de Costa Rica quiere aprovechar?

Fernán Faerron controla un balón en la práctica de la Selección de Costa Rica.

Fernán Faerron es uno de los hombres de experiencia que actualmente tiene la Selección de Costa Rica en su microciclo de trabajo, con miras a los amistosos contra Colombia (1.° de junio) e Inglaterra (10 de junio).

El defensor tiene 25 años y ya cuenta con amplia experiencia en la Primera División, en equipos como Alajuelense, Herediano y Cartaginés, por lo que es consciente de que debe jugar un papel diferencial en la Tricolor.

“Yo siento que ahora tengo más madurez, un poco más de lectura de juego y un poco más de conocimiento sobre lo que uno juega y cómo se juega. Hay muchas herramientas que me ayudan a estar mejor; tengo más conceptos para considerarme un mejor jugador”, aseguró Faerron en declaraciones al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

Faerron sabe que las vitrinas que vienen para Costa Rica son importantes, sobre todo teniendo en cuenta que el plantel patrio no tendrá Copa del Mundo, por lo que los jugadores tienen que aprovechar esas oportunidades para captar el interés de clubes internacionales.

El zaguero, que jugó con Cartaginés, explicó que ve con buenos ojos la metodología que tiene el DT de la Selección Nacional, Fernando Batista.

“Sus entrenamientos los describo como intensos; eso es lo que el profe quiere. El fútbol nacional es trabado, pero eso hay que evitarlo, porque el ritmo internacional es el que se usa en la alta competencia”, dijo.

El exjugador de la Liga y Herediano añadió que, personalmente, vive un momento muy dulce.

“Me siento bien, contento. Estamos muy cómodos”, finalizó.

La Selección de Costa Rica realizó este martes 19 de mayo su primera práctica del microciclo de trabajo, en la que solamente estuvieron los futbolistas del ámbito local, mientras que los dos legionarios convocados, Jeyland Mitchell y Joseth Peraza, se integran este miércoles.

Luego de la finalización de este periodo de trabajo, Fernando Batista dará la lista definitiva de futbolistas que irán a Colombia y se las verán contra Inglaterra. Batista ya tiene dos juegos dirigidos con la Sele: un empate 2-2 contra Jordania y una derrota 5-0 frente a Irán.