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Fernando Batista habla de la llegada de Juan Pablo Añor a Alajuelense y lo compara con ficha de Saprissa

Vea lo que dijo Fernando Batista sobre sobre Juan Pablo Añor, el nuevo 10 de Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Juan Pablo Añor jugó el año pasado un fogueo con la selección de Venezuela ante Argentina.
Juan Pablo Añor jugó el año pasado un fogueo con la selección de Venezuela ante Argentina. (Tomada de X/Tomada de X)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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