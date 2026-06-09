Fernando Batista habla de la llegada de Juan Pablo Añor a Alajuelense y lo compara con ficha de Saprissa

Juan Pablo Añor jugó el año pasado un fogueo con la selección de Venezuela ante Argentina.

Fernando Batista conoce bastante bien a Juan Pablo Añor, el centrocampista venezolano que acaba de contratar Liga Deportiva Alajuelense como armador de juego.

El “Bocha” lo dirigió en la Vinotinto. Por eso, en su atención a la prensa en la víspera del partido amistoso entre la Selección de Costa Rica e Inglaterra, el técnico de la Mayor recibió una consulta puntual sobre el refuerzo de la Liga.

“Juanpi es un jugador, la verdad, con unas características muy buenas. Creo que le puede dar mucho a la Liga, un jugador muy técnico, muy clarito para jugar”, afirmó Fernando Batista.

Incluso, hasta hizo una ligera comparación entre un fichaje de Alajuelense y uno del Saprissa, de cara a lo que viene.

Fernando Batista habla de Juan Pablo Añor

“Observando a la distancia tiene esas características de Andrey Soto, es un jugador que tiene buen pase, buena pegada”, afirmó Fernando Batista.

También indicó que el venezolano de 32 años tiene experiencia y ha jugado bastante en Europa.

“Ojalá que le vaya muy bien, porque primero, es una gran persona, hemos convivido bastante en Venezuela en muchas situaciones. Ojalá que todo lo que hace bien dentro de la cancha le sirva a la Liga también, porque es una incorporación importante”, concluyó Fernando Batista.

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