Puro Deporte

Fernando Batista definió la alineación de Costa Rica para enfrentar a Colombia

Partido ante Colombia es el tercer fogueo de Fernando Batista, técnico de la Selección de Costa Rica

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Por Milton Montenegro

La Selección de Costa Rica fue invitada a la fiesta del cuadro de Colombia. El conjunto cafetero se despide sus aficionados para asistir al Mundial 2026 y lo hará con partido amistoso frente a la Tricolor.








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Selección de Costa RicaColombiaMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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