Fernando Batista definió la alineación de Costa Rica para enfrentar a Colombia

La Selección de Costa Rica fue invitada a la fiesta del cuadro de Colombia. El conjunto cafetero se despide sus aficionados para asistir al Mundial 2026 y lo hará con partido amistoso frente a la Tricolor.

El compromiso arranca a las 5 p.m. en el Estadio Nemesio Camacho “El Campín”, donde todo está listo para que ruede el balón.

Costa Rica está por saltar al terreno de juego, con la alineación confirmada por parte de Fernando el “Bocha” Batista, técnico del conjunto nacional.

El “Bocha” envió a la cancha a: Patrick Sequeira, Jeyland Mitchell, Aarón Salazar, Fernán Faerron, Haxzel Quirós, Darril Araya, Orlando Galo, Andrey Soto, Carlos Mora, Josimar Alcócer y Manfred Ugalde.

🇨🇷 Este es el XI inicial para enfrentar a Colombia en juego amistoso ⚽️



⏰ 5pm

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¡Vamos Sele! 🇨🇷 pic.twitter.com/qjbWnP7YvA — La Sele (@laselecrc_) June 1, 2026

Según informó la Fedefútbol, el grupo que enfrentará a Colombia tiene una edad promedio de 24 años y cuenta con 11 jugadores Sub-23.

La Selección de Costa Rica contará en este cotejo con ocho seleccionados legionarios, mientras que 15 están en el fútbol nacional.

Los que juegan en el exterior son: Patrick Sequeira, Jeyland Mitchell, Joseth Peraza, Orlando Galo, Álvaro Zamora, Carlos Mora, Josimar Alcócer y Manfred Ugalde.

Para Batista es el tercer encuentro al frente del conjunto nacional, luego de disputar dos amistosos en Antalya, Turquía, durante la fecha FIFA de marzo de 2026. Costa Rica empató 2-2 ante Jordania y luego cayó por goleada 5-0 frente a Irán.

Tras jugar en Bogotá, la Selección Nacional regresará al país para preparar el segundo amistoso de la fecha FIFA, programado para el próximo 10 de junio ante la Selección de fútbol de Inglaterra en Orlando, Estados Unidos.