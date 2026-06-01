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Colombia no se guardará nada ante Costa Rica: esta es la temible alineación para el amistoso rumbo al Mundial 2026

El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, utilizará a sus figuras en el partido amistoso ante la Selección de Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín
Luis Díaz es la figura de la Selección Colombia; aquí, en un partido eliminatorio ante Bolivia, rumbo al Mundial 2026.
Luis Díaz es la figura de la Selección Colombia; aquí, en un partido eliminatorio ante Bolivia, rumbo al Mundial 2026. (LUIS ACOSTA/AFP)







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Mundial 2026Selección ColombiaSelección de Costa RicaFernando Batista
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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