Colombia no se guardará nada ante Costa Rica: esta es la temible alineación para el amistoso rumbo al Mundial 2026

Luis Díaz es la figura de la Selección Colombia; aquí, en un partido eliminatorio ante Bolivia, rumbo al Mundial 2026.

La Selección de Costa Rica jugará este lunes 1.° de junio en la despedida de Colombia rumbo al Mundial 2026, en lo que promete ser una gran fiesta para el público cafetero.

Como se trata de uno de los últimos ensayos del combinado colombiano previo a la gran cita de Norteamérica, hay mucha expectativa sobre el equipo que plantará Néstor Lorenzo ante el público de Bogotá.

Y es que además la Selección Colombia usualmente no juega en la capital, pues traslada sus partidos como local a Barranquilla, en la costa.

Con un estadio El Campín que seguramente estará a reventar, los colombianos lucirán a sus principales figuras ante Costa Rica.

Según adelantó este lunes el diario El Tiempo de ese país, el entrenador Néstor Lorenzo no se guardará nada en la alineación ante los ticos.

En la portería estaría Camilo Vargas; en la defensa, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica y Santiago Arias.

En mediacancha, Kevin Castaño y Gustavo Puerta luchan por un puesto, junto a Richard Ríos y por supuesto el eterno capitán James Rodríguez.

El tridente de ataque asusta con solo leer sus nombres: Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Javier Suárez.

Díaz es una de las grandes estrellas del Bayern Múnich campeón de Alemania, mientras que Suárez fue uno de los goleadores de todas las ligas europeas esta temporada, con sus 47 tantos en el Sporting de Lisboa en todas las competiciones.

Arias juega en el Palmeiras de Brasil; Lucumí en el Bolonia de Italia y Richard Ríos en el Benfica de Portugal.

Es un equipo plagado de figuras que amenaza a la Selección de Costa Rica, encabezada por el entrenador Fernando Batista y diezmada por el escándalo de indisciplina de la semana pasada, que detonó la desconvocatoria de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal.