Fernán Faerron corrió con el zapato en la mano minutos antes de su expulsión: vea el momento

Fernán Faerron tuvo un partido de mucho roce en el juego entre San Carlos y Cartaginés.

Fernán Faerron tuvo un partido bastante peculiar en Ciudad Quesada, en el que inclusive acumuló dos tarjetas amarillas y eso lo hará perderse el juego de este martes 3 de marzo entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés.

Hubo muchos roces en el partido, pero un de las escenas más llamativas se produjo cuando el defensor sostuvo una disputa en el área con Jean Carlo Agüero en el área. Fue la jugada antes de que lo expulsaran.

Ya tenía una amarilla y el duelo particular entre Faerron y Agüero ya se percibía muy caliente, principalmente en los tiros de esquina.

A Fernán Faerron se le zafó un zapato y pocas personas se habían percato de eso, hasta que las tomas de la televisora lo mostraron corriendo por media cancha con el taco en la mano.

Fernán Faerron volvió a la cancha ya con su calzado puesto y en la siguiente jugada fue donde le mostraron la segunda amarilla que lo deja fuera del partido entre Alajuelense y Cartaginés.

La primera amarilla a Fernán Faerron (video)

Se quiere volver un cuadrilátero la cancha del estadio Carlos Ugalde Álvarez. 🥊 pic.twitter.com/Bcd0TDUZ5G — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 2, 2026

La expulsión de Fernán Faerron (video)

