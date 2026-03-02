Puro Deporte

Fernán Faerron corrió con el zapato en la mano minutos antes de su expulsión: vea el momento

Fernán Faerron se perderá el partido de este martes entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Fernán Faerron tuvo sus primeros minutos con Cartaginés pese a tener cinco días en el equipo.
Fernán Faerron tuvo un partido de mucho roce en el juego entre San Carlos y Cartaginés. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCartaginésFernán FaerronClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.