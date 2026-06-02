Fernán Faerron asume la culpa en el segundo gol que anotó Colombia ante Costa Rica

La Selección de Costa Rica no se recuperaba del primer golpe, de la primera anotación de Colombia, cuando seis minutos después cayó el segundo.

Al minuto 16, la Tricolor perdía 1-0 con un cabezazo de Dávinson Sánchez y al 22 llegó el segundo por medio de Luis Díaz.

El conjunto nacional se descuidó en salida y eso se paga caro ante un rival que cuenta con futbolistas de mucha calidad.

🇨🇴 GOOOL de Luis Díaz. Colombia 2-0 ante Costa Rica 🇨🇷, al 23’



👀 Es la anotación #22 del extremo en la Selección pic.twitter.com/q3HcmVL6Dy — Pipe Sierra (@PSierraR) June 1, 2026

Fernán Faerron tenía el balón dominado, sin marca, pero al intentar salir jugando, adelantó mucho la pelota y se la quitaron. La presión colombiana surtió efecto: tiraron el balón al centro, donde Luis Díaz hizo un amague, se quitó a Aarón Salazar y marcó el 2-0.

“En el segundo gol cometí el error, tomo la responsabilidad total del gol y se lo comuniqué a los compañeros. Patrick (Sequeira) me da la pelota, siento que tengo espacio, pero el balón se me va largo. Le doy gracias a los compañeros que me apoyaron”, dijo Faerron en zona mixta del Estadio Nemesio Camacho “El Campín”, en Bogotá, Colombia.

Pese al fallo en la anotación, Faerron siente que el equipo no hizo un mal encuentro.

“Nos sentimos muy bien, hubo lapsos en la cancha en los que tuvimos el balón, supimos tener la posesión e ir al frente y se pierde por detalles”, indicó Fernán en declaraciones a Radio Columbia.

Pese a la derrota 3-1, los jugadores de la Selección de Costa Rica, afirmaron que mostraron cosas positivas ante Colombia. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

El zaguero agregó que deben sacar los aspectos positivos que dejó el fogueo contra Colombia.

“El partido nos deja una enseñanza grande de confiar en el proceso, en lo que trae el profe”, comentó Fernán, a quien le consultaron qué va a pasar con su futuro, porque terminó contrato con Cartaginés y no ha definido dónde va a jugar.

“Estoy esperando a ver qué pasa en los play-offs de ascenso, ya veremos adónde jugaré”, mencionó Fernán Faerron. Aunque no lo detalló, en el pasado había dicho que su destino estaba en España, donde están por jugarse esas series.

En el segundo tiempo del amistoso, Fernán lució mejor; incluso, en una ocasión se sumó al ataque, llevó peligro y, ante la recuperación de la pelota de los colombianos, regresó rápido al mediocampo, donde le arrebató la pelota a Luis Díaz.