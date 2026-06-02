Puro Deporte

Uno a uno de la Selección de Costa Rica: la calificación de los jugadores en la derrota contra Colombia

La defensa pagó caros los errores: los tres goles de Colombia llegaron por yerros de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Manfred Ugalde lucha por el balón con Richard Ríos en el partido amistoso entre Colombia y la Selección de Costa Rica, en Bogotá.
Como suele suceder en los partidos de la Selección de Costa Rica, Manfred Ugalde luchó solo en ofensiva y fue el mejor en el cuadro nacional. (Mauricio Moreno / El Tiempo/El Tiempo / GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaColombiaMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.