Uno a uno de la Selección de Costa Rica: la calificación de los jugadores en la derrota contra Colombia

Como suele suceder en los partidos de la Selección de Costa Rica, Manfred Ugalde luchó solo en ofensiva y fue el mejor en el cuadro nacional.

La Selección de Costa Rica fue la invitada a la fiesta de despedida de Colombia, escuadra que participará en el Mundial 2026.

Por momentos, la Tricolor hizo un buen partido, pero falló en defensa en las tres conquistas que marcó Colombia.

Jeyland Mitchell falló en la marca en el 1-0, Fernán Faerron erró en la salida y fue responsable del segundo gol, mientras que en el tercero Aarón Salazar se vio muy mal ante la velocidad y potencia de Luis Suárez.

Entre lo positivo del tercer juego de Fernando Batista con la selección, está la entrega de Manfred Ugalde, el buen trabajo de Andrey Soto, el aporte de Orlando Galo y pese a los goles, la labor de Patrick Sequeira en el marco.

Nota y análisis del desempeño de cada jugador de Costa Rica:

Patrick Sequeira (6):

El arquero no tuvo responsabilidad en los tres goles. Estuvo atento a otras acciones de ataque de los colombianos y se mostró con confianza y seguridad.

Jeyland Mitchell (5):

El defensor no tuvo un buen partido, al menos en el primer tiempo. Falló en el primer gol de Colombia, al minuto 17, tras cabezazo de Dávinson Sánchez. Jeyland tenía la marca del zaguero, estaba con él y en el forcejeo, antes del centro, lo dejó ir y Sánchez marcó un buen gol. En el segundo tanto de los cafeteros, ante error de Faerron, quiso despejar y le estrelló la pelota a un adversario. Pendenciero en la segunda parte, lo tuvieron que calmar.

Aarón Salazar (5):

Su aporte fue de marca, cortar y despejar. Esforzado, pero no se salió de su zona; se limitó a cumplir como pudo el trabajo defensivo. En el tercer gol de Colombia, se vio muy mal ante Luis Suárez, uno de los mejores goleadores de Europa.

Fernán Faerron (5):

Empezó bien, pero después regaló un par de balones, uno de ellos terminó en el segundo tanto colombiano. Se equivocó en la salida, tiró larga la pelota y, cuando intentó recuperar cometió falta y se ganó la tarjeta amarilla. El segundo gol fue su responsabilidad. Mejoró en la complementaria.

Haxzel Quirós (5):

Regular, aportó poco. Se limitó a tratar de marcar, pero no se sumó al ataque por la banda. Cuando no pudo con fútbol incurrió en las faltas para frenar a los colombianos.

Darril Araya (5):

Igual que Haxzel Quirós, casi que pasó desapercibido. Casi no aportó en ofensiva y se esforzó solo en defender, en tratar de controlar las incursiones de los cafeteros.

Andrey Soto (7):

Buen juego, no solo por el gol, sino que se entregó en el mediocampo e intentó crear juego a la ofensiva. Antes de la anotación, sacó un buen disparo y después, marcó una buena conquista de cabeza. Se vio bien desde el punto de vista táctico.

Orlando Galo (6):

Conservó su entrega y buena disposición táctica. Galo trató de ser el candado en el medio, tarea difícil ante la calidad y movilidad de los colombianos. Buen centro que terminó en gol para la Tricolor. Tuvo para hacer el segundo tanto para la Sele, pero un defensa colombiano lo evitó casi en la raya.

Carlos Mora (6):

Recostado por el sector derecho, Carlos colaboró en tareas defensivas, pero también, cuando se le presentó la oportunidad, fue al frente a tratar de llevar peligro.

Manfred Ugalde (8):

El mejor jugador de Costa Rica; como es costumbre, estaba solo, pero eso no lo limitó para pelear con los fuertes centrales de Colombia. Manfred luchó, se abrió los espacios y cuando pudo intentó sacar los disparos.

Josimar Alcócer (7):

Hizo un buen juego, sobre todo en el primer tiempo, donde trató de asociarse con Manfred Ugalde en ofensiva. Junto a Orlando Galo, participó en la acción del gol de Andrey Soto.

Cristopher Núñez (5):

Ingresó al minuto 60 y dio un pase filtrado que por poco termina en el segundo gol de Costa Rica, tras el disparo de Orlando Galo. Fue la única acción ofensiva donde participó Núñez y después se apagó.

Álvaro Zamora (5):

También entró al minuto 60 y fue poco lo que mostró. En ofensiva no tuvo llegadas y se recostó por la bandas para ayudar en labores defensiva e intentar recibir la pelota para ir al frente.

Luis Flores (5):

Entró a la cancha al minuto 76 en lugar de Manfrede Ugalde y fue poco lo que aportó.

Orlando Sinclair (5):

Entró a la cancha al minuto 82 y lo hizo para debutar en la era Batista, porque es poco lo que podía hacer en un juego que Colombia tenía a favor 3-1.