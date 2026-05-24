¿Fernán Faerron? Alajuelense afronta un dilema

Fernán Faerron fue parte de Liga Deportiva Alajuelense entre enero de 2020 y enero de 2022.

Liga Deportiva Alajuelense tiene en mente reforzar su equipo en varios puestos para generar mayor competencia, pero en el caso específico de la defensa se trata de una urgencia, debido a las lesiones de Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos, quienes volverán a las canchas hasta 2027.

Pero encontrar un zaguero central costarricense y de perfil derecho no está siendo fácil, pues los equipos tienen amarrados a sus jugadores y es entonces cuando empieza a sonar el nombre de Fernán Faerron.

En la Liga agrada Yeison Molina (Liberia) como opción para refuerzo, pero José Saturnino Cardozo lo tiene en sus planes y esa negociación no se percibe sencilla.

Alajuelense también sostuvo una conversación con Julio Cascante (exjugador de la MS) hace varias semanas, pero él pidió un espacio para analizar otras opciones que puedan surgir, pensando principalmente en mantenerse como legionario.

Ese tiempo que solicita Cascante es algo que en Alajuelense no tienen, a pesar de que su calendario competitivo se pondrá en marcha el 12 de julio (a falta de ratificación por la Unafut), con la Supercopa ante Herediano; en la Liga quieren que el grueso de la planilla con la que afrontarán el semestre venidero esté confirmado para el 1.° de junio, cuando los manudos arrancarán la pretemporada.

Sobre el caso específico de Julio Cascante, el propio gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, expresó hace unos días en una entrevista con Yashin Quesada que “la realidad es que la situación con Julio no es sencilla”.

Entonces empieza a rondar el nombre de Fernán Faerron, ese futbolista que en el pasado fue parte del club y cuya calidad futbolística y garra dentro de la cancha no resulta punto de discusión.

Sin embargo, el futbolista de 25 años que actualmente se encuentra en la Selección de Costa Rica bajo las órdenes de Fernando Batista divide opiniones por su temperamento; así como por algunas manifestaciones y gestos que hizo contra la Liga luego de que salió del club.

Fernán Faerron jugó la primera parte de 2026 con Cartaginés y en varias ocasiones el futbolista dijo que ya tenía todo arreglado para irse a un club en España. No obstante, de momento no se sabe nada de eso.

Alajuelense no tiene ninguna decisión tomada, pero el área deportiva está trabajando en encontrar ese defensor que tanto necesita.

Carlos Vela tiene la tarea de analizar diferentes aspectos, como presupuesto, camerino y disciplina, entre otros rubros. También es quien defina, en consonancia con Ismael Rescalvo, las decisiones que se toman.

La otra opción de la Liga también es cambiar su hoja de ruta con la plaza de extranjero que tiene disponible, que estaba pensada en un jugador para otro puesto que no es la defensa.

De momento, el nombre de Fernán Faerron se volvió tendencia en redes sociales y, como es previsible, divide opiniones. Él fichó con la Liga en enero de 2020 y dos años después se marchó. ¿Habrá una segunda parte?

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