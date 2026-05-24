Puro Deporte

¿Fernán Faerron? Alajuelense afronta un dilema

Liga Deportiva Alajuelense necesita reforzar su defensa y el nombre de Fernán Faerron ya hasta se volvió tendencia en redes

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Fernán Faerron fue parte de Liga Deportiva Alajuelense entre enero de 2020 y enero de 2022.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseFernán FaerronMovimientos de AlajuelenseApertura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.