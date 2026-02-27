Puro Deporte

Federación de Ciclismo toma decisión sobre Andrey Amador como entrenador de la Selección Nacional

La Selección Nacional de ruta, que dirige Andrey Amador, debe competir en el Campeonato Panamericano a partir del 15 de marzo

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Gran fondo Andrey Amador
Andrey Amador está internado desde el 20 de febrero en el Hospital Calderón Guardia, tras sufrir un aparatoso accidente en Playa Bejuco, Parrita. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrey AmadorAccidente en Plata Bejuco, ParritaFecociSelección Nacioal de ruta
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.