Federación de Ciclismo toma decisión sobre Andrey Amador como entrenador de la Selección Nacional

Andrey Amador está internado desde el 20 de febrero en el Hospital Calderón Guardia, tras sufrir un aparatoso accidente en Playa Bejuco, Parrita.

Luego de conversar con la familia de Andrey Amador, actual director técnico de la Selección Nacional de Ciclismo de Ruta, la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) tomó una decisión.

En un comunicado de prensa, la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) anunció que “José Adrián Champu Bonilla asume la Selección masculina de ruta como técnico interino, mientras se recupera Andrey Amador”.

Bonilla había dejado el puesto a principios de año para dedicarse a proyectos personales; sin embargo, en apoyo a la Selección y personalmente a Andrey, aceptó regresar para dirigir en el Campeonato Panamericano.

“Sí, efectivamente, voy a retomar de manera interina mi función como seleccionador nacional de ruta, esto en apoyo a la situación por la que está pasando Andrey, esperando que pronto se recupere y pueda asumir su cargo”, explicó ‘Champu’ Bonilla en un boletín de la Fecoci.

Amador se encuentra internado desde el viernes 20 de febrero debido a un aparatoso accidente, tras caer de su bicicleta en Playa Bejuco, Parrita. El exciclista debió ser trasladado de emergencia vía aérea hasta San José, donde permanece bajo supervisión médica.

“Estoy con mucha ilusión, con ganas de hacer las cosas bien y esperamos hacer una digna representación para Costa Rica, especialmente en honor a todo el proceso que realizó Andrey. Vamos para Colombia al Panamericano con una selección con la cual creo que podríamos tener de nuevo un buen resultado, si Dios quiere”, agregó Bonilla.

El Campeonato Panamericano de ciclismo de ruta se realizará del 16 al 22 de marzo en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, Colombia.

Tal y como lo tenía programado la Fecoci, la Selección Nacional tendrá su segundo campamento de preparación entre el 4 y el 6 de marzo en Jacó, bajo la supervisión de Bonilla.

La Federación finalmente indicó: “Desde la Junta Directiva reafirmamos el respaldo a la Selección masculina de ciclismo de ruta y confiamos en que el trabajo sostenido que se viene realizando se traducirá en un desempeño destacado en el próximo Panamericano, consolidando el crecimiento y la proyección del ciclismo nacional”.