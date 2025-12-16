Fedefútbol pone orden en la Liga de Ascenso y toma decisión tras estar suspendido el campeonato

Cariari Pococí logró clasificarse a las semifinales del Torneo Apertura 2025, que arrancan ese martes, donde se enfrentarán a Palmares por un lugar en la final del Torneo Apertura de la Liga de Ascenso.

Después de dos semanas de incertidumbre, apelaciones y de no conocer el futuro del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso, el Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) tomó una decisión.

Luego de que el campeonato se suspendiera en los cuartos de final, debido a una apelación presentada por la dirigencia del equipo Jicaral Sercoba —quienes consideraron una alineación indebida por parte de Cariari Pococí el pasado 30 de noviembre—, el certamen quedó en el limbo, sin poder definir al clasificado a las semifinales.

Cariari había ganado la serie 4-3 ante los jicaraleños, quienes apelaron el resultado por una supuesta alineación indebida. De acuerdo con el informe, la dirigencia caribeña había solicitado que el doctor Diego Rojas fuese inscrito para poder permanecer en el banquillo durante el juego, en lugar del masajista José Luis Rosales.

Sin embargo, quien salió del banquillo fue Isaac Rosales, utilero del club, quien sí tenía derecho a permanecer en esa zona.

En primera instancia, el Comité Disciplinario de la Liga de Ascenso declaró con lugar el recurso de revocatoria de Jicaral y le adjudicó los puntos, clasificándolo a las semifinales y, por ende, dejando eliminado a Cariari Pococí.

No obstante, el viernes anterior, el presidente de Cariari Pococí, Wagner Guzmán, apeló dicha resolución, según indicó a La Nación, al manifestar que se estaba cometiendo una injusticia contra su equipo y asegurando que llegarían hasta las últimas consecuencias.

Resolución final

Este lunes, el Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol conoció el recurso presentado por Cariari y resolvió acogerlo en su totalidad, revocando las decisiones de los órganos de primera instancia de la Liga de Ascenso y manteniendo el resultado final de la serie a favor de Pococí, de acuerdo con un boletín enviado por la Fedefútbol.

“Esta es una resolución en firme y de última instancia federativa”, explicó la Federación en la misiva enviada a los medios de comunicación.

De inmediato, la Liga de Ascenso programó la segunda semifinal entre Palmares —que había eliminado a Escorpiones de Belén el pasado 29 de noviembre en lanzamientos de penal (5-4)— y Cariari Pococí. El partido de ida se disputará este martes 16 de diciembre, a partir de las 8 p. m., en el estadio Jorge Palmareño Solís.

El juego de vuelta se realizará este sábado 20 de diciembre, a la 1 p. m., en el estadio Comunal de Cariari.

Wagner Guzmán, presidente de Cariari Pococí, aseguró que se hizo justicia, ya que su equipo ganó la serie en la cancha y no en la mesa.

“En la Federación nos dieron la razón, como creo que en su momento debió hacerlo el Comité de la Liga de Ascenso. Esta es una resolución final del máximo comité de apelaciones del fútbol nacional y no hay instancia superior; no se puede apelar más”, explicó Guzmán a La Nación.

El jerarca del cuadro caribeño agregó que la única vía restante sería presentar una apelación ante el Icoder, pero al estar ya programado el primer partido de la semifinal, resulta muy complicado para Jicaral.

“A nivel federativo no hay más allá. Creo que se hizo justicia y se le dio la razón al equipo que ganó en la cancha. Siempre confiamos en que alguien nos debía dar la razón, porque no hubo alineación indebida. Estamos en semifinales y vamos con todo en busca del boleto a la final; esto es un premio al esfuerzo”, concluyó Guzmán.

El vencedor de la serie se medirá a Inter San Carlos, que el pasado 7 de diciembre avanzó a la final del Apertura 2025, tras derrotar a Quepos Cambute por un marcador global de 6-0. Deberá al menos esperar una semana más para jugar su primer juego por la final del campeonato.

El triunfador del Apertura 2025 quedará clasificado a una eventual final nacional. En caso de que el mismo equipo gane el Torneo Clausura 2026, obtendrá su boleto directo a la Primera División.