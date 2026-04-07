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Fedefútbol activa protocolo de seguridad y hasta actuó la policía: esto pasó

Esto fue lo que dio a conocer la Federación Costarricense de Fútbol

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Por Fanny Tayver Marín
La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer lo ocurrido en su complejo deportivo.
La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer lo ocurrido en su complejo deportivo. (FCRF/FCRF)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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