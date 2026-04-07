Fedefútbol activa protocolo de seguridad y hasta actuó la policía: esto pasó

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer lo ocurrido en su complejo deportivo.

Una situación atípica se presentó en el complejo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), en San Rafael de Alajuelense, al punto de que tuvieron que activarse los protocolos de seguridad.

¿Qué pasó? Según informó la propia Fedefútbol, se detectó el ingreso de una persona no identificada por el río que colinda con las canchas del complejo deportivo (Proyecto Gol).

“Al detectar que había saltado una de las vallas de protección, fue abordado por los guardas de seguridad de la FCRF. La rápida presencia de las autoridades policiales permitió que en pocos minutos la situación fuera controlada”, mencionó la Federación Costarricense de Fútbol a través de su oficina de prensa.