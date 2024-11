Fecha, televisora y horarios de la jornada 22 del Torneo de Apertura 2024

No se le puede pedir más al cierre de la fase regular del Torneo de Apertura 2024. Hay tres boletos en el aire para las semifinales y cuatro equipos luchan por estos puestos. Ante este panorama, cuatro de los seis partidos de la fecha 22 se disputarán el próximo domingo 1 de diciembre, a las 3 p. m.

Brian Martínez de San Carlos, Elías Aguilar de Herediano, Javon East de Saprissa y Dylan Flores de Cartaginés están llamados a ser protagonistas en la fecha 22 del Torneo de Apertura 2024, para que sus equipos clasifiquen. (La Nación)

La jornada se iniciará el sábado 30 de noviembre con dos compromisos de trámite para este certamen, pero que acarrean secuelas para el siguiente torneo. Guanacasteca recibirá a Alajuelense, a las 5 p. m., mientras que Pérez Zeledón será local ante Liberia, a las 8 p. m.

Para el domingo 1 de diciembre se realizarán los duelos más esperados: Herediano vs. Santos, Puntarenas FC vs. San Carlos, Saprissa vs. Santa Ana y Sporting FC vs. Cartaginés.

Con tantos compromisos a las 3 p. m., las televisoras tuvieron que hacer ajustes. El duelo del Team se verá por Teletica Canal 7, el de los norteños por Tigo Sports, el del Monstruo por FUTV y el de los brumosos por Tigo Sports 2.

Horarios y detalles de lo que se juega en la fecha 22 del Torneo de Apertura 2024:

- Sábado 30 de noviembre:

Guanacasteca vs. Alajuelense (FUTV): Copiado!

- Hora: 5 p. m.

- Estadio: Chorotega de Nicoya.

- Lo que se juegan:

Alajuelense ya ratificó su liderato y no tiene nada en juego. La Liga buscaría sumar tres puntos más para extender su ventaja en la acumulada.

Guanacasteca quedó eliminado. Su aspiración es sacar una victoria para luchar el siguiente semestre por meterse a la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Pérez Zeledón vs. Liberia (FUTV): Copiado!

- Hora: 8 p. m.

- Estadio: Municipal de Pérez Zeledón.

- Lo que se juegan:

Pérez Zeledón es noveno, con siete puntos de ventaja sobre el último lugar (Puntarenas FC, con 15). Los generaleños necesitan sumar para no meterse en problemas de descenso el próximo torneo.

Liberiaes octavo, con ocho unidades más que el colero. Los liberianos deben sacar una victoria para mantener la distancia con el PFC y no pasar apuros en temas de descenso.

- Domingo 1 de diciembre:

Herediano vs. Santos (Teletica Canal 7): Copiado!

- Hora: 3 p. m.

- Estadio: Carlos Alvarado.

- Lo que se juegan:

Puntarenas FC vs. San Carlos (Tigo Sports): Copiado!

- Hora: 3 p. m.

- Estadio: Miguel Lito Pérez.

- Lo que se juegan:

San Carlos clasifica si saca la victoria y no dependería de nadie más. Incluso, si saca los tres puntos pelearía el segundo lugar con Saprissa. El empate o la derrota condiciona a los Toros, quienes dependerían de otros resultados.

Puntarenas FC es último en la tabla y sí o sí debe triunfar, ya que está a tres puntos del Santos (penúltimo) y no puede dar más ventajas.

Saprissa vs. Santa Ana (FUTV): Copiado!

- Hora: 3 p. m.

- Estadio: Ricardo Saprissa Aymá.

- Lo que se juegan:

Saprissa pelea por clasificar y aspira a terminar en el segundo lugar. Los morados clasifican y amarraran el subliderato si ganan los seis puntos que les restan.

Santa Ana ocupa el décimo lugar y solo tiene cinco puntos más que el Puntarenas FC (último). Los santaneños no pueden relajarse en el cierre o les podría traer consecuencias.

Sporting FC vs. Cartaginés (Tigo Sports 2): Copiado!

- Hora: 3 p. m.

- Estadio: Ernesto Rohrmoser.

- Lo que se juegan: