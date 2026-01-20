Favorito de la Liga de Ascenso se vio sorprendido en casa en el arranque del Torneo Clausura 2026

Carlos Villegas (verde), del Inter San Carlos, intenta avanzar entre la defensa de Sarchí, en el juego que ambos empataron 3-3.

Luego de coronarse campeones del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso y perfilarse como el gran favorito para obtener el boleto a la Primera División, el jugar en casa fue una verdadera fiesta para sus aficionados.

Sin embargo, el invitado de honor le arruinó la celebración al Inter San Carlos, que cedió un empate 3-3 frente a Sarchí el sábado anterior en el estadio Carlos Ugalde, en el arranque del Torneo Clausura 2026.

Los norteños, que no utilizaron a sus refuerzos como titulares en el primer compromiso de la temporada, se vieron sorprendidos en dos oportunidades, por lo que tuvieron que esforzarse para evitar la derrota.

Endrick Alvarado puso en ventaja a Sarchí al minuto 35 de la primera parte. No obstante, en el complemento, un autogol de Juan Carlos Andrés Brenes le dio la paridad 1-1 a los anfitriones al minuto 51.

Los sarchiseños volvieron a adelantarse en el marcador con un tanto de Emmanuel Salazar al minuto 57. Sin embargo, la reacción de los sancarleños fue inmediata: Jason Páez anotó el 2-2 al minuto 59 y Wilson González puso el 3-2 al minuto 74.

Cuando los dirigidos por Douglas Sequeira acariciaban el triunfo, Esteban Cruz empató el juego 3-3 al minuto 89, para decretar el marcador definitivo.

De cara al Clausura 2026, Inter San Carlos se reforzó con figuras como Fabricio Alemán, el argentino Jason Páez, así como el volante Wílmer Azofeifa, Juan Luis Pérez, Ian Smith y Josimar Oliveiro.

Inter San Carlos quedó a un paso de la Primera División. En caso de ganar el Clausura 2026, obtendrá el boleto a la máxima categoría, pero si es otro equipo el que logre campeonizar en el certamen quedará sembrado para jugar una final nacional.

Palmares sufrió en casa

En otros partidos, Cariari Pococí venció 4-1 a Santa Ana. Keylor Jiménez, Ricardo French, Starling Matarrita y Raymond Salas anotaron para los caribeños. Santa Ana se había adelantado en el marcador con un tanto de Fuller Baltodano.

Por su parte, el Municipal Grecia triunfó en el estadio Puente Piedra de Grecia por 1-0 ante Santa Cruz PFA, con anotación de Joshua Munguía. El nuevo estadio griego recibió por primera vez fútbol de la Segunda División.

El subcampeón del Torneo Apertura 2025, Cofutpa-Palmares, tuvo que remar contra corriente para vencer al Deportivo Upala 3-2. Fernando Abarca y Erick Ocoró, quien marcó un doblete, lograron revertir el resultado, luego de que Upala tomara ventaja con goles de Yerdilan Mesén y Ronmi Espinoza.

En casa, Uruguay de Coronado empató 2-2 con Aserrí, con goles de Johan Condega y un autogol de Pablo Jiménez. Por los visitantes anotaron Francisco Gramalia y Dylan Apízar.

Finalmente, este lunes, Escorpiones de Belén, venció 1-0 a Carmelita con anotación de José Rodolfo Montiel, quien el año pasado se coronó campeón con el Diriangén de Nicaragua y fue el máximo goleador del campeonato con 11 dianas.