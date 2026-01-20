Puro Deporte

Favorito de la Liga de Ascenso se vio sorprendido en casa en el arranque del Torneo Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso comenzó este fin de semana, con un claro candidato a lograr el boleto a Primera

Por Juan Diego Villarreal
Inter San Carlos vs. Sarchí Liga de Ascenso Torneo Clausura 2026 Carlos Villegas 19 de enero del 2026 Fotografía: Inter San Carlos
Carlos Villegas (verde), del Inter San Carlos, intenta avanzar entre la defensa de Sarchí, en el juego que ambos empataron 3-3. (La Nación/Fotografía: Inter San Carlos)







Inter San Carlos Liga de AscensoTorneo Clausura 2026Sarchí
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

