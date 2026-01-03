Puro Deporte

Construyen centro de alto rendimiento y contratan exjugadores de Alajuelense y Herediano en busca del sueño de ascender

Un proyecto que busca llegar a la Primera División se fortalece, tanto en la parte deportiva como de infraestructura

Por Juan Diego Villarreal
Inter San Carlos Geovanny Paniagua Presidente del Inter San Carlos 3 de enero del 2026 Fotografía: Inter San Carlos
El veterinario y empresario Geovanny Paniagua lidera el proyecto de Inter San Carlos, que busca llegar a la Primera División. (La Nación/Fotografía: Inter San Carlos)







Juan Diego Villarreal

