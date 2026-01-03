Construyen centro de alto rendimiento y contratan exjugadores de Alajuelense y Herediano en busca del sueño de ascender

El veterinario y empresario Geovanny Paniagua lidera el proyecto de Inter San Carlos, que busca llegar a la Primera División.

En diciembre de 2023 adquirió una franquicia para competir en la Liga de Ascenso y, dos años después, tiene la gran oportunidad de concretar su ambicioso proyecto de llevar a su equipo a la Primera División del fútbol nacional.

El club nació como Marineros FC, luego se transformó en San Carlos FC y más tarde en Inter San Carlos. Hoy, el flamante campeón del Torneo Apertura de la Liga de Ascenso, buscará en el Torneo Clausura 2026 un lugar en la máxima categoría.

Al mando del club se encuentra el médico veterinario Geovany Paniagua, un apasionado del fútbol que, durante su época como estudiante en la Universidad Nacional (UNA), dirigió el equipo de la carrera de Veterinaria y además fue jugador de un plantel que se proclamó campeón en varias oportunidades.

“Luego de quedar campeones en el Torneo Apertura 2025, queremos hacer las cosas bien en el siguiente torneo y luchar por el ascenso. Solo tenemos asegurada una final. No tenemos nada ganado, por eso nos vamos a preparar bien”, comentó Paniagua en la página de Facebook Ascenso Total, del periodista Kendall Rojas.

El jerarca sancarleño señaló que existen grandes proyectos para la institución que comanda y fundó, por lo que el objetivo es llegar a la máxima categoría.

“Estamos construyendo un centro de alto rendimiento en Aguas Zarcas de San Carlos. Inicialmente será con una cancha sintética para el primer equipo y, posteriormente, construiremos un estadio que será la sede del Inter San Carlos”, añadió Paniagua.

El equipo norteño, bajo las órdenes del entrenador Douglas Sequeira, inició una minipretemporada para integrar a los jugadores que recién se incorporan, con el fin de adaptarlos al estilo de juego, a pesar de su experiencia.

Inter San Carlos y sus refuerzos

Entre los futbolistas que llegarán al plantel hay figuras que han pasado por Liga Deportiva Alajuelense, el Club Sport Herediano y la Selección Nacional.

El exmanudo Ian Smith, el exflorense Juan Luis Pérez —seleccionado de Nicaragua—, así como el exguanacasteco Josimar Olivero y el exsancarleño Wílmer Azofeifa, reforzarán el plantel de Sequeira.

Por otra parte, Jonathan Candenado, Ruán Santos, Adrián Quirós y Alejandro Naranjo quedaron fuera del equipo, según informó el club en sus redes sociales.

“Nos queremos preparar bien. Por eso vamos a realizar una minipretemporada para conjuntar el plantel. Repito, solo tenemos una final asegurada y no podemos confiarnos. Es claro que contamos con buenos jugadores y un equipo para ascender, pero no podemos confiarnos”, manifestó Paniagua.

De acuerdo con el presidente de Inter San Carlos, la intención es pelear por el primer lugar del Grupo A, para asegurarse cerrar en casa las fases finales del próximo torneo y no dar ventajas.

“Es claro que todos los equipos se van a reforzar. El Grupo A es difícil. Tendremos a Palmares, Jicaral Sercoba y Quepos Cambute. Además, Municipal Grecia, Sarchí y Santa Cruz también darán la pelea. Es importante cerrar las series en casa en las últimas instancias, que serán decisivas”, enfatizó Paniagua.