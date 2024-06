‘Faltó creatividad, faltó poder de decisión, pero, sobre todo, faltó espacio’, dice prensa brasileña

El periodista brasileño Cahê Mota del medio O Globo realizó un análisis sobre el partido entre Costa Rica y Brasil en la Copa América:

No se puede hacer un análisis justo del empate entre Brasil y Costa Rica, en la primera ronda del Grupo D, sin aclarar cuánto perjudican a la selección brasileña los campos reducidos de la Copa América y favorecen a los equipos que juegan a la defensiva.

Los 100m x 64m del estadio de Los Ángeles (5m x 4m menos que el estándar FIFA) ayudaron a que el cerrojo costarricense encajonara a un Brasil con evidentes dificultades en la toma de decisiones. Por más que moviera el balón de un lado a otro, el equipo no encontraba espacios y se veía invariablemente con dos marcadores encima. Costa Rica bajaba el bloque y forzaba que el juego se disputara prácticamente en un tercio del ya reducido campo.

Los tiros de media distancia parecían una alternativa obvia, pero se utilizaron poco. No por casualidad, Lucas Paquetá y Guilherme Arana llevaron más peligro al arco de Sequeira de esta manera. Los solo tres tiros al arco en 19 remates evidencian la falta de precisión de Brasil en la fase ofensiva.

Costa Rica intentó presionar en los primeros minutos y pronto se dio cuenta de que no funcionaría. Brasil lograba salir de la presión, aunque le faltaba velocidad en la transición para llegar al ataque, salvo algunos buenos pases largos de Bruno Guimarães por la derecha.

A partir de los 20 minutos, el rival estacionó un autobús frente al área con una línea de cinco, y Brasil se volcó al ataque. Dominio absoluto, volumen de juego también, pero que, paradójicamente, favorecía las acciones defensivas.

La selección abusó de la construcción por el lado izquierdo. Vini y Arana no tuvieron una buena noche y las acciones se atascaban ante la fuerte marca del adversario. El gol de Marquinhos tras un tiro libre sufrido por Vini habría obligado a Costa Rica a exponerse un poco más, pero el VAR lo anuló correctamente.

El “pierde y presiona” de la selección funcionó bien. Bruno Guimarães y, principalmente, João Gomes mordían desde la media ofensiva y Costa Rica prácticamente no conseguía intercambiar pases. El espacio reducido (siempre él) minaba la creación brasileña.

Dorival Júnior sacó a Vini y Raphinha, puso a Endrick y Savinho, y el juego por la derecha fluyó con la combinación del delantero del Girona y Danilo. Con la entrada de Martinelli en lugar de João Gomes, Brasil finalmente quitó la sobra de la defensa costarricense y presionó prácticamente en un 3-2-5. Buenos momentos, pero insuficientes.

Sea por las dimensiones reducidas del campo, la falta de velocidad en la rotación del balón o por no arriesgar tanto desde fuera del área, Brasil quedó atrapado y no salió del cero. Queda la lección para la continuación de una Copa América en la que no se puede fallar más. El problema está ahí, restan tres días para encontrar soluciones e “inventar” espacios.

"Vini y Arana no tuvieron una buena noche y las acciones se atascaban ante la fuerte marca del adversario". (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.