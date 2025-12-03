Falleció familiar de exjugador de Saprissa, Alajuelense y Cartaginés

El trinitario Aubrey David, vivió su primera etapa en el fútbol costarricense con el Deportivo Saprissa.

En el fútbol costarricense fue uno de los jugadores más regulares, cumpliendo en la zona defensiva en tres de los equipos grandes del balompié nacional, al jugar para el Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés.

Su regularidad lo llevó al Municipal de Guatemala, donde también es titular y uno de los futbolistas con más minutos en el conjunto guatemalteco.

No obstante, a inicios de semana el defensor trinitario Aubrey David vivió uno de los momentos más dolorosos al dar a conocer la muerte de su padre, Johnson David.

“Quiero agradecer a mis compañeros, cuerpo técnico, dirigencia y a todas las personas que se tomaron el tiempo para ofrecer sus condolencias para mi familia y mi persona en este difícil momento. Siempre les estaré agradecido. ‘Rest in Peace, Papa’”, escribió Aubrey en su página oficial de Facebook.

Su actual equipo, el Municipal de Guatemala, informó la triste noticia mediante sus redes sociales.

“La Junta Directiva, cuerpo técnico, jugadores y personal administrativo expresamos las más profundas y sinceras condolencias y solidaridad a nuestro jugador Aubrey David. Rogamos a Dios para que les conceda fortaleza y resignación ante tan irreparable pérdida”, indicó el club.

El jugador, de 35 años, tuvo dos etapas con el Saprissa (2016-2019 y 2022), así como pasos por Alajuelense en 2022 y Cartaginés en 2023-2024.

David, además, es seleccionado de Trinidad y Tobago y recientemente disputó las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo al Mundial del 2026, en las cuales su país fue eliminado en la terce

Jugó en las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026