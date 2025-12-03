Puro Deporte

Falleció familiar de exjugador de Saprissa, Alajuelense y Cartaginés

Jugó en las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
El trinitario Aubrey David, vivió su primera etapa en el fútbol costarricense con el Deportivo Saprissa. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Aubrey DavidTrinidad y TobagoFalleció su padre
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.