Puro Deporte

Falleció dirigente mexicano involucrado en escándalo que favoreció a Costa Rica rumbo a Italia 90

El fallecido dirigente mexicano estuvo al frente de la Federación Mexicana de Fútbol entre 1980 y 1988 y protagonizó un polémico episodio

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
HOMENAJE A LOS MUNDIALISTAS TICOS Y A "BORA" MILUTINOVIC .
Costa Rica celebró el año pasado 35 años de su histórica clasificación al Mundial de Italia 90. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rafael del CastilloFederación de MéxicoCastigo para Italia 90
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.