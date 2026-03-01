Puro Deporte

Fallece jugador de la Liga Premier de futsal costarricense

El jugador fue campeón en Orotina Futsal y también militó en Alajuela Futsal

Por Juan Diego Villarreal

El futsal costarricense está de luto por el sorpresivo fallecimiento de uno de los jugadores de la Liga Premier.








Keybin Céspedes AlvaradoOrotina FutsalFslleció a los 29 años
