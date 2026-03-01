Fallece jugador de la Liga Premier de futsal costarricense

El futsal costarricense está de luto por el sorpresivo fallecimiento de uno de los jugadores de la Liga Premier.

Keybin Céspedes Alvarado, exjugador de Alajuela Futsal y Orotina Futsal, club con el que militó la temporada anterior, se encontraba internado en el Hospital México. Incluso, familiares y amigos solicitaron donadores de sangre para el futbolista.

En la temporada 2025 fue campeón del Torneo de Copa con el conjunto orotinense y uno de sus baluartes para alcanzar el cetro. Sin embargo, al ser vecino de Alajuela, siempre le dio prioridad a defender los colores de Alajuela Futsal.

Keybin Céspedes Alvarado, quien falleció este domingo a los 29 años, fue campeón del Torneo de Copa de Lifutsal con el equipo de Orotina Futsal. (La Nación/Facebook de Orotina)

Céspedes, quien tenía 29 años, luchó valientemente por su vida hasta este domingo, cuando falleció producto de una enfermedad.

La escuadra de Orotina Futsal lamentó en sus redes sociales la partida de su exjugador.

“No esperábamos despedirte tan pronto, pero sabemos que Dios tenía mejores planes para ti. Elevamos a Él una sincera oración de fortaleza y paz para tu familia, amigos cercanos y el equipo de tus amores, Alajuela Futsal”, indicó el equipo orotinense.

Otros quintetos, como Desamparados Borussia y RS Hatillo Futsal, también expresaron sus condolencias por la muerte del jugador.

“Se fue un gran amigo de esta institución. Paz a sus restos y resignación a sus familiares”, indicó Hatillo Futsal.