Falleció presidente de equipo de la Liga Premier de futsal y entusiasta dirigente deportivo

Durante muchos años luchó por ver al equipo de sus amores en la Liga Premier de futsal de Costa Rica y, en la última temporada, incluso disfrutó al verlo llegar a las semifinales, instancia en la que cayó ante Hatillo.

Sin embargo, una pancreatitis le quitó la vida a Miguel Ugarte Acevedo, quien estuvo al frente del equipo de Esparza Futsal desde sus inicios en la Segunda División.

Ugarte Acevedo, de 52 años, falleció la semana anterior, luego de permanecer hospitalizado por más de un mes en el hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas.

Miguel, quien también presidió el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Esparza, fue gestor de la organización de la llegada de la Vuelta Ciclística a Costa Rica en 2019, así como de la extinta Vuelta Internacional a Higuito, promovida por el dirigente Glauco Pinto (q. d. D. g.).

Miguel Ugarte tenía 52 años y era presidente del equipo Esparza Futsal, de la Liga Premier de nuestro país. (La Nación/Cortesía: Esparza Futsal)

No obstante, su gran pasión fue siempre el futsal, disciplina en la que luchó para que su equipo fuera competitivo y se convirtiera en uno de los referentes del futsal de la provincia de Puntarenas y de Costa Rica, invirtiendo tanto en jugadores de experiencia como en las ligas menores, con el objetivo de consolidar un proyecto basado en jóvenes esparzanos.

En la última temporada, el conjunto garrobero alcanzó las semifinales, donde en el juego de ida perdió 8-4 en el gimnasio NB Arena; mientras que, en el partido de vuelta, triunfó 3-2 en el gimnasio del Complejo Deportivo Hugo Carranza. El marcador global fue de 10-7, quedando así eliminado.

Miguel Ugarte era empresario automotriz, propietario de un taller mecánico y padre de tres hijos. Incluso, los dos mayores participaron en la disciplina de tenis de mesa en Juegos Nacionales y en distintos procesos de selecciones menores.