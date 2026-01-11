Puro Deporte

Falleció presidente de equipo de la Liga Premier de futsal y entusiasta dirigente deportivo

Estuvo a cargo del Comité de Deportes de su cantón y bajo su gestión organizó la llegada de la Vuelta Ciclística a Costa Rica

Por Juan Diego Villarreal

Durante muchos años luchó por ver al equipo de sus amores en la Liga Premier de futsal de Costa Rica y, en la última temporada, incluso disfrutó al verlo llegar a las semifinales, instancia en la que cayó ante Hatillo.








Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

