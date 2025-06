F1 GP Austria 2025: McLaren bajo presión y Verstappen al acecho tras caos en Canadá

El Gran Premio de Austria 2025 llega en el momento justo. Tras una caótica carrera en Canadá, la temporada de Fórmula 1 entra en su segunda mitad con un McLaren que, pese a liderar ambos campeonatos, muestra señales de grietas internas. La escudería papaya fue protagonista del peor desenlace posible en Montreal: un choque entre Oscar Piastri y Lando Norris en las últimas vueltas dejó a uno sin puntos y al otro fuera del podio por primera vez en el año.

El beneficiado fue George Russell, que firmó su primer triunfo del año con Mercedes y devolvió a los alemanes al protagonismo. En el podio lo acompañaron Max Verstappen, siempre oportuno, y el joven prodigio Andrea Kimi Antonelli, que logró su primer podio en F1 con apenas 18 años.

El italiano Andrea Kimi Antonelli al volante del Mercedes AMG Petronas F1 Team W16 (12) durante los entrenamientos previos al Gran Premio de Austria de F1 (Joe Portlock/Getty Images)

El Red Bull Ring en Spielberg es territorio conocido para Verstappen, quien ya suma cuatro victorias en Austria, la mayor cantidad en la historia del GP. La pista alpina, a 200 kilómetros de Viena, será clave para ver si McLaren logra sanar heridas o si Red Bull y Mercedes capitalizan el momento.

Así va el Campeonato de Pilotos (Top 5):

Oscar Piastri (McLaren) – 198 pts Lando Norris (McLaren) – 176 pts Max Verstappen (Red Bull) – 155 pts George Russell (Mercedes) – 136 pts Charles Leclerc (Ferrari) – 104 pts

Campeonato de Constructores (Top 3):

McLaren – 374 pts Mercedes – 199 pts Ferrari – 183 pts

En Austria, la F1 retoma el formato tradicional, sin carrera sprint. Habrá dos prácticas libres el viernes, una el sábado y luego la clasificación que definirá la parrilla del domingo. La carrera podrá verse en ESPN y Disney+ Premium desde Latinoamérica este domingo a las 7:00 AM.

Entrenamientos previos al Gran Premio de Austria de F1 en el Red Bull Ring el 27 de junio de 2025. (Foto de Clive Rose - Fórmula 1/Fórmula 1 vía Getty Images) (Clive Rose - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Pero no todo gira alrededor del automovilismo. Mientras la F1 se alista para su 38º edición en Austria, el Mundial de Clubes 2025 también entra en fase decisiva, con cruces estelares como Palmeiras vs. Botafogo este sábado 28 de junio a las 10:00 AM, y Paris Saint-Germain vs Inter Miami el domingo 29 de junio 10:00 AM. Así, el fin de semana promete ser una doble fiesta del deporte mundial.

Spielberg será testigo de si McLaren puede sostener la cima o si Verstappen y Russell aprovechan el temblor para cambiar la historia. Todo se define este domingo 29 de junio, a 7:00 a. m. de Costa Rica, en una carrera que podría ser bisagra para la temporada.