¿Extraña el fútbol femenino? Guarde este calendario del Clausura 2026

La última final de fútbol femenino la protagonizaron Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú.

¿Cuándo empieza el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina? Ya falta poco para ver en acción a Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa FF, Dimas Escazú, Municipal Pococí, Moravia, Chorotega, Herediano y Sporting.

Según informó la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut), el campeonato nacional comenzará el 8 de febrero. En la fase regular se disputarán catorce jornadas.

Después de las dos vueltas, las emociones aumentarán en mayo, cuando se dispute el desenlace del torneo con el mismo formato de “Final Four” que se implementó en el torneo anterior.

Las semifinales se efectuarán el 15 de mayo, a partido único. La final será igual, dos días después.

En este torneo se presentará una situación idéntica al certamen anterior, porque el primer clásico nacional del fútbol femenino quedó pactado apenas en la segunda jornada.

Para el 15 de febrero, las nonacampeonas nacionales de la Liga recibirán a Saprissa FF en el Estadio Alejandro Morera Soto; mientras que el clásico en Tibás será el 5 de abril, en la novena fecha.

La primera jornada del Clausura 2026

8 de febrero

Dimas Escazú vs. Pococí

Moravia vs. Alajuelense

Saprissa FF vs. Chorotega

Herediano vs. Sporting

Vea el calendario completo del Clausura 2026

Este es el calendario del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina. (Prensa Uniffut/Prensa Uniffut)

