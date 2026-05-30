Exsaprissista es el primer refuerzo de Inter San Carlos en la Primera División

Rachid Chirino debutó con San Carlos en el 2019. Ahora regresa a la Zona Norte con el Inter San Carlos.

El Inter San Carlos dio a conocer su primer fichaje como equipo de la Primera División para el Torneo Apertura 2026.

Los norteños en sus redes sociales anunciaron la incorporación de un exdelantero del Saprissa, pero con raíces en el cantón de San Carlos

Se trata del delantero Rachid Chirino, quien dado de baja, tras la conclusión del Torneo Clausura 2026.

“¡Bienvenido Rachid Chirino Serrano! gracias a un acuerdo con el Deportivo Saprissa, el jugador sancarleño se integra con el club Tafa, a préstamo por un año", comentó el club en sus redes sociales.

El jugador llegó a un acuerdo con la dirigencia morada para dejar el plantel en calidad de préstamo, según adelantó La Nación este viernes, a pesar que tenía un año de contrato con el club.

Chirino, de 25 años, inició su carrera en las ligas menores en la Asociación Deportiva San Carlos, club en el cual debutó en enero del 2019 y con el cual fue campeón en el Torneo Apertura de ese año.

Rachid además jugó también en el Maccabi Netanya y el Hapoel Umm al-Fahm, ambos de Israel antes de incorporarse al cuadro morado en junio de 2024.