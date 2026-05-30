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Exsaprissista es el primer refuerzo de Inter San Carlos en la Primera División

El Inter San Carlos, benjamín de la Primera División, comenzó a reforzarse de cara al Torneo Apertura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Rachid Chirino debutó con San Carlos en el 2019. Ahora regresa a la Zona Norte con el Inter San Carlos.







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Rachid ChirinoInter San CarlosSaprissa
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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