Expresidente de Saprissa lanza filoso mensaje en defensa de Mariano Torres

La polémica que se creó en torno a Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, y el árbitro William Mattus provocó que el tema esté en boca de todos.

Aficionados, periodistas, analistas arbitrales y quien esté involucrado en el fútbol tienen su punto de vista.

FUTV, por medio de su perfil de Facebook, compartió el análisis VAR del partido de Saprissa contra Puntarenas, donde Mattus se refirió en tono despectivo hacia Mariano Torres. La situación se dio durante el análisis de la jugada que terminó siendo pitada como penal para Puntarenas.

“Ya me tiene harto este argentinito”, dijo William Mattus contra Mariano Torres, y todo quedó grabado en el audio del videoarbitraje.

Gerardo Coto Cover, periodista, historiador y estadístico, escribió en su cuenta de X que, antes de que existiera el VAR, los árbitros y los jugadores se decían de todo y seguían jugando. Añadió que eso le han contado muchos árbitros y jugadores de los ochenta y noventa.

“Otras épocas, sí, pero ya, mucha guevonada, el que se mete que aguante”, opinó Coto.

La respuesta de muchos no se hizo esperar: algunos en contra, otros a favor. Pero llamó la atención la siguiente opinión: “No hay que excusar algo inexcusable, un comportamiento de un árbitro que quedó evidenciado de manera clara. Hablemos de eso; no hay que desviar el tema hablando de los 80 o de Mariano. Es inaceptable de parte de quien está ahí para no perder la cabeza y ser un juez objetivo”. Quien así se manifestó fue Juan Carlos Rojas, quien recién dejó la presidencia del cuadro morado.

Gerardo Coto le expresó a Rojas que él, más que nadie, sabe cómo es Mariano, y que no defiende al árbitro, pero es bueno saber qué tanto hizo el argentino para que Mattus reaccionara.

De inmediato vino la respuesta de Juan Carlos Rojas, quien consideró que no se puede perder la compostura.

“Nadie puede perder la cabeza, MENOS un árbitro. Si yo hubiese perdido la cabeza como presidente por preguntas indecentes, me hubiesen acribillado y multado (¡y jamás culpar al que pregunta!). Entonces, son cosas diferentes: lo del árbitro es inaceptable e indefendible”, sentenció Juan Carlos Rojas.

Juan Carlos Rojas, expresidente de Saprissa, salió en defensa de Mariano Torres. "Nadie puede perder la cabeza, menos un árbitro", dijo Rojas. (X )

El tema está sobre la mesa. Saprissa reaccionó ante lo sucedido y pegó el grito al cielo al manifestar un categórico rechazo ante cualquier expresión despectiva, discriminatoria o denigrante.

“Ante estos hechos, el Deportivo Saprissa hace un llamado a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), a UNAFUT y a la Comisión de Arbitraje para que actúen con el rigor que el caso amerita, en resguardo de la integridad y los valores del fútbol nacional”, solicitó el conjunto tibaseño.

